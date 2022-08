“Invece di condividere tutto, Laura mi ha abbandonato”

Laura e Kirk hanno vinto la UK National Lottery Set For Life. Ogni mese avrebbero dovuto essere depositate 10.000 sterline (circa 11.750 euro) sul conto bancario della coppia britannica ogni mese, ma… per Kirk non tutto è andato come previsto. “Invece di condividere tutto, ha rinunciato a me”, ha detto a The Sun.

L’ingegnere ha conosciuto Laura nel 2018 e le ha detto di averla lasciata vivere gratis nella sua casa di Hocknall: “Poi mi ha chiesto quanto affitto doveva pagare, ma eravamo una coppia, giusto? Quindi non ho chiesto un centesimo. “

“Laura ha suggerito invece di scommettere circa $ 30 a settimana al gioco d’azzardo. E se vinciamo, ci dividiamo i soldi insieme. Questo accordo non è mai stato scritto sulla carta, ma non pensavo fosse necessario in quel momento. Chi avrebbe mai pensato che l’avremmo fatto vincere davvero un giorno?”, aggiunge.

Dopo aver vinto il jackpot “Set For Life”, Laura e Kirk sono apparsi sulla stampa britannica e i loro nomi sono apparsi sull’assegno dato loro: “Anche il mondo esterno pensava che vincessi. Ma ehi, quella era l’ultima delle mie preoccupazioni. Laura ha lasciato il lavoro e abbiamo comprato una Porsche Cayenne”.

“Più passa il tempo, lo sento allontanarsi”

Kirk ha quindi preso in considerazione l’idea di fare una proposta a Laura, ma dubitava da parte sua: “Il denaro è diventato parte del problema. Le tensioni crescevano ogni volta che veniva sollevato questo argomento. Le persone spesso mi chiedono perché continuavo a lavorare per il produttore di motori aeronautici Rolls-Royce. Sarebbe La mia risposta è stata che era perché amavo avere uno scopo nella mia vita. Ma c’era dell’altro. Non mi sentivo abbastanza sicuro con Laura da lasciare il mio lavoro. Col passare del tempo, mi sentivo come se stesse scappando.

Al matrimonio di un’amica in comune, Laura ha concluso la loro relazione: “Ha detto categoricamente che non voleva più stare con me. Il nostro rapporto stava andando a rotoli, ma non me lo aspettavo. Ho cercato di riprendere i pezzi, ma purtroppo in vana … L’improvvisa ricchezza la rese arrogante e si sentì abbastanza forte da gettare tutto ciò che ha in mare.”

“Non vuole più condividere la sua fortuna”

“Ha preso gran parte della nostra proprietà comune e ora rivendica la tutela dei nostri due cani. Non vuole più condividere la sua fortuna. Le 1.000 sterline al mese avrebbero dovuto essere i soldi dell’affitto. Ora che non vive più con me , non mi deve nulla. Questa è la sua logica. Voglio il 10%. Se continui a regalare £ 1.000 al mese, non mi sentirai mai più. Non più!”

Laura è stata contattata dai nostri colleghi di The Sun, non disposte a rispondere alla testimonianza della sua ex compagna.