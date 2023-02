Interruzione César 2023: spiega Leah Drucker

Venerdì scorso si è tenuto ad Olympia il concerto dei Cesar 48. Una serata che è diventata un enorme successo per i belgi, quando Polly Laniers e Virginie Evira sono partite con il loro primo César, miglior ruolo non protagonista (in “La Nuit du 12”) per il primo ruolo di City e miglior attrice (in “Revoir Paris ”) per il secondo.

Ma la cerimonia è stata segnata da un altro evento (oltre all’improvvisa apparizione di Brad Pitt): l’arrivo sul palco di un attivista per il clima, dieci minuti dopo l’inizio della serata. La diretta è stata interrotta direttamente, quando l’attivista è salito sul palco, indossando una maglietta bianca con la scritta “We have 761 days left” (“Ci restano 761 giorni”).

Virginie Evira: “Brad Pitt è a energia solare, mi parlava come se fosse il mio vicino”

Léa Drucker reagisce alle critiche

Leah Drucker e Ahmed Sylla, maestri di cerimonie nel bel mezzo di uno sketch in quel momento, hanno visto arrivare la giovane donna provocando evidente fastidio sullo schermo. “Sarebbe dovuto cadere su di me”, ha detto Ahmed Sylla davanti alla giovane donna prima di ridere con Leah Drucker. La reazione è sbattuta sui social, ai quali lunedì la nipote di Michel Drucker ha voluto spiegare la sua posizione.

Ho parlato su Instagram. Parlando del “panico dell’imprevisto” e ricordando che traslocare la vita non è il loro lavoro, l’attrice ha scritto ad Ahmed Sela ea lei.

“Ovviamente era necessario informare i telespettatori, alla ripresa della diretta, di quanto era appena accaduto e della presunta azione. Tuttavia, era necessario, Ahmed ed io, essere informati di questo caso che Nina era venuta in difesa Le ho chiesto se voleva dire qualcosa e lei mi ha fatto un cenno del capo.Leah Drucker ha continuato.

Poi si compiace del fatto che durante il partito di Cesar si siano discussi argomenti come la guerra in Ucraina o il regime oppressivo in Iran, ma si rammarica anche che il riscaldamento globale sia stato dimostrato solo attraverso il lavoro dell’attivista. “Questa è un’osservazione che questo problema è ancora difficile da sensibilizzare nella comunità”, ha aggiunto.

Post ha interagito in particolare con il regista e attivista ambientale Cyril Dion.