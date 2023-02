Questo breve messaggio nerd che il comico ha inviato a tre dei suoi amici

Gioco di cattivo gusto. Isopix

il caso Pierre Palmed Non per esaurire il vapore. In custodia cautelare dopo aver subito un ictus, un comico coinvolto in un tragico incidente stradale mentre era sotto l’effetto di cocaina e accusato di pedopornografia, oggi vede riaffiorare il suo passato di maniaco rinnegato.

Mentre la sua famiglia teme che finirà la sua vita, la morte sembra sempre impressionare Pierre Balmed. ” Due volte 54: 108. Cioè, se sono nel mezzo della mia vita, morirò a 108. E tre volte 54: 162. Quindi, se sono a un terzo della mia vita, morirò a 162. Ma non è ancora probabile. No, non sono a un terzo della mia vita di distanza

Ha registrato un video su Instagram che ha condiviso qualche settimana fa.

Non era la prima volta che evocava l’aldilà. Nelle sue memorie (“Tell My Dad I’m Famous, pubblicato nel 2019”), Pierre Palmed ha già rivelato di essere stato risucchiato in un gioco molto oscuro, all’inizio degli anni 2000. Ho fatto una prova ha scritto, come riportato dai nostri colleghi di BFMTV. ” Utilizzando il telefono di un amico, ho inviato a tre persone (…) un messaggio di testo: Pierre Palmade è morto. »

Le risposte non si sono fatte attendere e hanno scioccato soprattutto l’ex assistente di Michel Laroque. E per una buona ragione! I suoi destinatari hanno trovato la sua morte… naturale. ” puttana! Poi la persona interessata ha gridato. bene io sono qui. »

Un’esperienza malsana che fa venire i brividi lungo la schiena…

