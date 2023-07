Android 14 vuole impedirti di installare falsi aggiornamenti delle app Google

Per migliorare la sicurezza degli utenti e prevenire potenziali incidenti, il prossimo sistema operativo Android 14 presenterà un sistema di avviso per gli utenti che tentano di scaricare gli aggiornamenti per le principali app di Google tramite file APK.

Sebbene il Google Play Store rimanga la fonte principale per l’installazione di app su Android, piattaforme alternative come APKMirror sono diventate popolari negli ultimi anni. Tuttavia, Il download di app da fonti diverse da Google Play presenta potenziali rischicome l’installazione di versioni o aggiornamenti incompatibili che potrebbero rimuovere funzionalità essenziali.

Per evitare di sbagliare nella selezione dei file APK, Google ha deciso di inviare avvisi agli utenti quando tentano di scaricare aggiornamenti per le principali app Google, a partire da Android 14.

Android 14 vuole dare la priorità agli aggiornamenti sul Play Store

Una delle aggiunte degne di nota in Android 14 sarà l’introduzione dell’API “Proprietà degli aggiornamenti” per gli app store. Questa API consente agli app store di rivendicare la proprietà delle app che installano e orchestrare gli aggiornamenti successivi.

Quindi, quando un altro app store tenta di aggiornare un’app rivendicata da un altro app store, Android ti invierà un avviso chiedendoti se desideri continuare a installare l’aggiornamento o annullarlo.

Il Google Play Store dovrebbe rivendicare la proprietà solo per gli aggiornamenti delle app essenziali, come Play Services. Quindi, se desideri scaricare l’ultimo APK di Spotify, non dovresti ricevere questo nuovo avviso.

Questa funzione è progettata principalmente per evitare potenziali complicazioni con gli aggiornamenti di sideload. nel passato, A volte gli aggiornamenti installati al di fuori del Google Play Store hanno rimosso involontariamente alcune funzionalitàsoprattutto quando sono esclusivi di determinate versioni dell’app.

Questo nuovo avviso dovrebbe ridurre il numero di utenti che installano aggiornamenti alle app Google al di fuori del Play Store, migliorando così la sicurezza complessiva di Android. Ricordiamo che Android 14 è attualmente alla sua terza beta e la versione stabile dovrebbe arrivare alla fine dell’estate.