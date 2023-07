Intelligenza artificiale: Google lancia Bard, la sua risposta a ChatGPT, in UE e Brasile

“Bard è ora disponibile nella maggior parte dei paesi del mondo e nelle lingue più parlate”, ha affermato giovedì in un post sul blog di Google, che ha introdotto lo strumento a febbraio per competere con il programma di punta OpenAI, finanziato principalmente da Microsoft .

Impegnato nella corsa all’IA, Google non poteva fare a meno dell’Unione Europea, nonostante i vincoli normativi: dopo diversi mesi, il gruppo ha finalmente lanciato Bard, la sua risposta a ChatGPT, in una cinquantina di nuovi paesi.

“Ci siamo impegnati fin dall’inizio con esperti, responsabili politici e regolatori per guidare questa espansione”, ha affermato.

Il gruppo statunitense ha dovuto ritardare il lancio di Bard nell’Unione Europea dopo le domande del regolatore dei dati personali irlandese (DPC). Un segnale preoccupante perché il suo concorrente ChatGPT, anch’esso accusato di non rispettare le normative europee, è stato dal canto suo bandito a fine marzo per un mese in Italia.

“Google ha apportato una serie di modifiche prima del lancio, in particolare migliorando la trasparenza e modificando alcuni meccanismi di controllo per gli utenti”, ha dichiarato il portavoce del DPC Graham Doyle in una dichiarazione all’AFP.