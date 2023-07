Sparatutto RPG fantascientifico Snowbreak: Confinement Zone Edition su PC e dispositivi mobili

Sono stati rivelati un nuovo gameplay e 5 personaggi iniziali, oltre a eventi per celebrare il lancio.

Amazing Season Games è entusiasta di celebrare l’uscita del suo tanto atteso gioco di ruolo d’azione in terza persona, Snowbreak: Containment Zone. Con oltre 2,5 milioni di pre-registrazioni, il gioco ha attirato l’interesse di giocatori in 147 paesi prima del suo lancio. Per celebrare l’uscita del gioco, gli sviluppatori hanno rivelato nuove funzionalità di gioco e personaggi a 5 stelle, oltre a eventi di accesso in cui i giocatori possono guadagnare ricompense trasportandosi nell’anno 2057 e diventando un ufficiale di mandato nella prestigiosa Heimdall Force.

Nuovo gameplay e nuove funzionalità

Snowbreak: Containment presenta intense battaglie che i giocatori possono combattere da soli o allearsi con gli amici. I giocatori dovranno affrontare enormi boss con armi da fuoco realistiche e abilità RPG. Una novità al momento del lancio è l’introduzione del sistema di copertura, che consente ai giocatori di ripararsi strategicamente durante le battaglie frenetiche. Scegliere di mettersi al riparo e abbattere gli ostacoli con la semplice pressione di un pulsante o scatenare abilità devastanti sarà la chiave per ottenere un vantaggio sui nemici.

Oltre a introdurre il sistema di copertura, la piattaforma consente ai giocatori di interagire con i propri clienti. Esplorando liberamente la base e impegnandosi in interessanti conversazioni con i propri compagni, i giocatori potranno approfondire i legami che hanno tra loro. I giocatori possono anche personalizzare le stanze, riscattare regali e approfondire le vite degli agenti della Heimdall Force per saperne di più sulla loro storia e ottenere un po’ di tregua dalle continue battaglie.

Personaggi a 5 stelle

In Snowbreak: Containment, i giocatori formeranno squadre equilibrate di tre personaggi, ciascuno con abilità straordinarie per affrontare missioni audaci, allenarsi e prepararsi alla battaglia. Al momento del lancio, Lyfe, Fenny, Fritia, Acacia, Marian e Yao saranno disponibili nelle loro versioni a cinque stelle. Inoltre, Acacia sarà disponibile in una nuova forma (Acacia-Kaguya), con un nuovo completo exo e una nuova arma che ne aumenta il potere. Con la potenza degli effetti Gelo e Lentezza e la capacità di sferrare attacchi devastanti con “Alba di pino”, Kaguya è un alleato fedele quando affronta orde di nemici o ha bisogno di mobilità rapida.

eventi di lancio

Oltre ai bonus di pre-registrazione, i giocatori potranno anche godere di ricompense aggiuntive durante vari eventi di lancio. I giocatori che effettuano l’accesso per 14 giorni riceveranno l’agente di livello viola Yao, mentre le missioni di 7 giorni si qualificheranno per ricompense come l’arma di livello arancione Olympus. Inoltre, completando i capitoli 5-12 della storia principale, i giocatori occasionali potranno scegliere un Buff Agent di livello 5 stelle.

Snowbreak: Containment è ora disponibile su PC e dispositivi mobili su App Store, Google Play, Epic Games Store e come client Windows.