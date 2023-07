Insolito: quando Andrea Bocelli si ritrova nel bel mezzo di una lite tra le sorelle Kardashian (VIDEO)

Non tutto è roseo nel clan Kardashian. Le sorelle Kim e Kourtney sono in conflitto dal matrimonio di quest’ultima. In questione: le due donne continuano ad accusarsi a vicenda di copiare i matrimoni l’una dell’altra.

Di passaggio in Italia per partecipare al matrimonio della sorella maggiore Kourtney Kardashian a Portofino, Kim Kardashian ha colto l’occasione per firmare un contratto d’affari con Dolce & Gabbana. Che non ha niente in più di Kourtney, che ha accusato Kim di imitarla e di averle rubato il sogno Dolce Vita E la sua collaborazione con designer italiani, tutti gli abiti da sposa sono stati realizzati da designer milanesi. “Se guardo le foto della sfilata di moda, la metà delle volte mi chiedo se fosse il mio matrimonioCourtney ha detto, aggiungendo di essere “ferito” Con la decisione di Kim di collaborare con il marchio Dolce & Gabbana. Dice che ce l’ha sua sorella Copiando il suo sontuoso matrimonio italiano. “Ti sei sposato in Italia. Devo dire che mi hai copiato sposandoti in Italia?”Kim ha risposto.Chi ha cantato al mio matrimonio? Andrea Bocelli. Chi ha cantato al matrimonio di Courtney? Andrea Bocelli! Hai rubato la mia fottuta campagna nuziale e la mia cantante nuziale. Andrea Bocelli è il mio cantante preferito di tutti i tempi, ma sto imitando lo stile di vita da “dolce vita” di Kourtney? SÌ”. Dopo il battibecco, il tenore italiano ha parlato dopo che il suo nome è stato menzionato nell’ultima puntata di “The Kardashians” su Disney+. “Cari @kimkardashian e @kourtneykardash, sono così felice che entrambi amiate la mia voce e sarò sempre felice di cantare per voiha scritto su Instagram.Ma sappi che c’è un artista più giovane molto più utile @mateobocelli che tua madre @krisjenner conosce molto bene. A presto in Toscana!“. READ La divertente reazione di George, Charlotte e Louis alle foto di fidanzamento dei loro genitori