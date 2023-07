Qui tutto ha inizio (spoiler): Salome incontra Leonard e Benoit Delobel fa un grande annuncio a Greg ed Elliot

Il 13 luglio Here It All Begins (TF1, 18:35), Enzo lancia una nuova sfida, Salomé riconnette una vecchia conoscenza ed Eliott e Hortense si riconciliano…

in un cicloQui tutto ha inizio Da giovedì 13 luglio 2023, Enzo (Aziz Diabate) ha un appuntamento con Aude per una nuova seduta di terapia, quando Théo bussa alla porta. Sta cercando Myriel (Frédéric Diefenthal), a cui aveva promesso di assumere un nuovo pasticcere per Double A. Enzo sente il colpo. Prima dell’incidente, Theo si sarebbe sicuramente rivolto a lui. Aude cerca di tirarlo su di morale. Solo perché ora non sa cucinare non significa che lo farà sempre. Per ora, dovrebbe concentrarsi sulla sua guarigione.

Poco dopo, Enzo va in cucina e sente una discussione tra Theo e Meryl. Il giovane critica il direttore dell’istituto per non avergli ancora trovato un pasticcere per Double A. Imperterrito, Enzo emerge dall’ombra, offrendo il suo aiuto. In precedenza è stato pasticcere al ristorante di formazione ed è sicuro di poterlo fare ancora.

Salome riallaccia i rapporti con una vecchia conoscenza

Nelle saline, Salome (Aurelie Pons) confida a Gaëtan (Terence Telle) di aver finalmente trovato una traccia di Leonard e Maya, i suoi vecchi amici a casasui social network. Vorrebbe proporre loro di partecipare al corso estivo dell’istituto, ma non sa come riconnettersi con loro. Da quando ha incontrato Louis (Fabian Wolfrum) ed è uscita di casa, ha smesso di avere loro notizie al punto da tagliare completamente i ponti.

Con l’aiuto di Gaëtan, Salomé riesce a scrivere a Leonard ea dargli appuntamento al bar. Al suo arrivo, il giovane non nasconde la sua gioia per il ritrovamento del suo vecchio amico. Non la incolpa più per la sua scomparsa, ma non può dire lo stesso di Maya. Molto arrabbiata con Salomè, la giovane donna non voleva venire al caffè… Nonostante la sua delusione, Salome si attiene al suo piano e offre a Leonard, che è bravo a cucinare, di partecipare alla formazione estiva dell’istituto. Il giovane è molto interessato ma non è sicuro che questo sia il caso di Maya…

Il doppio matrimonio accadrà

Hortense (Kathryn Davidzinka) è depressa. Il matrimonio è fissato per il giorno successivo e lei non ha ancora fatto pace con Elliot (Nicolas Anselmo). Sente che la loro relazione non sarà mai più la stessa. Da parte sua, Elliott non è molto più in forma. Deve creare una playlist per il matrimonio, ma molte delle canzoni gli ricordano Hortense. Di conseguenza, la sua track list è piuttosto breve. Per fargli cambiare idea, Greg (Mikael Mittelstadt), che ha parlato con Mehdi (Marvin Pellegrino) il giorno prima, decide di portarlo nelle saline. Lì, Hortense e Mehdi li stanno aspettando. Greg incoraggia Elliot ad andare a riconciliarsi con la sua migliore amica. Ne approfitta anche per scusarsi per aver chiesto tanti sacrifici in questi mesi, sia a Tokyo che per organizzare il matrimonio.

Una volta con Elliot, Hortense si scusa con lui. Non avrebbe mai dovuto cercare di rovinare il suo matrimonio, o dire a Greg che si sentiva triste a Tokyo. Elliot è comprensivo. Inoltre, ultimamente non è stato davvero se stesso. Placati, i due amici si riconciliano. Hortense coglie l’occasione per dirgli che lei e Mehdi hanno deciso di posticipare il loro matrimonio in modo che lei possa essere presente al loro matrimonio. La notizia rattrista Elliot, che gli fa un’offerta: tornare alla sua idea originale e celebrare il loro matrimonio. Hortense accetta in lacrime.

Con la decisione presa, le falangi del matrimonio si incontrano in cucina. Tutti i parenti degli sposi sono felici, tranne Benoît Delobel (Joseph Mallerba). Lo chef non approva affatto l’idea del doppio matrimonio, ma Greg si fa beffe dell’opinione di suo padre. Questo matrimonio di quattro è molto importante per Elliott così come per lui. D’altra parte, Greg annuncia a suo padre che lui e la sua fidanzata non torneranno a Tokyo dopo il matrimonio. Non felice lì, Elliot rifiuta di essere costretto a passare la sua vita lì. Dopo aver appreso questo, Delobel esce dai cardini. Ha in programma di andare a parlare con Elliot per convincerlo, ma Delphine (Christel Ripoll) lo ferma. Gli ricorda che Tokyo non è mai stata il sogno di Greg. L’unico motivo per cui è partito per il Giappone è stato quello di aiutare suo padre.

Alla fine della giornata, Greg ed Elliot trovano Benoit e Delphine sul balcone del Double A. Greg si aspetta un nuovo conflitto, ma non lo è. Da quando ha parlato con sua moglie, Benoit ci ha pensato e si è reso conto che suo figlio voleva tornare in Francia. Così lui e Delphine decidono di annullare l’acquisto della casa a Tokyo e fare loro un altro regalo di nozze: il Beaumont Hotel. Assumendo la gestione, la coppia potrà stare vicino a Naël ed Elliott potrà sviluppare la sua avventura di ristorante beduino. Greg ed Elliot al settimo cielo.