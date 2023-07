“Barbie” e “Oppenheimer” proiettano al cinema lo stesso giorno: la maratona “Parpenheimer” attira migliaia di spettatori

Mentre Hollywood è sull’orlo della crisi con uno sciopero degli sceneggiatori e ora uno sciopero degli attori e delle attrici che rischia di implodere, l’estate si prospetta, paradossalmente, promettente per i nostri cinema.

Oltre a “Mission: Impossible 7” e all’ultimo “Indiana Jones”, la prossima settimana avrà luogo un duello ancora più duro. Il film è un successo al botteghino tra Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer di Christopher Nolan.

Contro Diameter, i due film hanno comunque saputo portarsi in vetta l’un l’altro, attraverso campagne di marketing ben congegnate e grazie alla creatività dei netizen. In effetti, alcuni fan dei due lungometraggi si stanno unendo e hanno in programma di incontrarsi durante la soprannominata maratona di Barpenheimer. Un’idea che ha già riscosso un discreto successo negli Stati Uniti. UN Pagina Wikipedia È persino dedicato a questo fenomeno.

Quasi 20.000 spettatori hanno già prenotato il loro posto Barbie et al Oppenheimer Lo stesso giorno, secondo diversi. Questa mania è nata dopo che sono state annunciate date di uscita identiche per i film. E i fan si rallegrano per queste due celebrità completamente diverse. Il rosa acceso e la femminilità di Barbie si contrappongono all’oscurità e alla serietà di Oppenheimer, che si occupa della creazione della bomba atomica.

Le prime proiezioni di presenze cinematografiche negli Stati Uniti si riferiscono al momento attuale “Barbie” Il vincitore del duello. Ma Christopher Nolan non ha detto la sua ultima parola con Oppenheimer.