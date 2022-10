Inno, candidati, insegnanti: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova “Star Academy”

Sabato, 21:15 Dopo una pagina di annunci, il suono “Love Generation” di Bob Sinclar appare su TF1, con il palco a forma di stella sullo schermo con ballerini e Nikos Aliagas Dabur. No, non siamo tornati all’inizio del 21° secolo. Sono passati più di 20 anni dalla nostra prima “Star Academy” eppure, accendendo la nostra TV, sembrava di essere di nuovo lì.

Prima di scoprire i candidati per questa nuova promozione, Il canale speciale trasmette un messaggio di Robbie Williams, il padrino della stagione, che sarà sul set durante la finale.. “Sono orgoglioso di essere il padrino di Star Academy.‘, annuncia il cantante britannico che ha promesso di monitorare gli accademici.

Belga tra gli insegnanti

Poi Nikos Aliagas passa alle presentazioni. Prima la facoltà con Michael Goldman, direttore di “Star Academy”. “Sono appassionato di musica e sono un produttore da 20 anni”.Lo ha girato in un breve video. Il suo obiettivo: aiutare i candidati a “Fanno la versione migliore di se stessi”..

Poi arriva Adeline Toniotti, la maestra di canto. Una giovane donna che spera di cantare liricamente, quest’ultima ha perso la voce dopo un incidente e ora sta dando preziosi consigli ai suoi studenti. Laurie Ballon, ex ballerina e cantante di teatro musicale, insegnerà espressione teatrale mentre l’insegnante di teatro belga Pierre de Brauer verrà presentato come il nuovo Oscar Sesto. Infine, è l’ora dello spettacolo con Yannis Marshall, un insegnante di danza che ha insegnato a Los Angeles. “Sono molto esigente. Li sfiderò in tutti gli stili di danza“, dice prima di mostrare le sue abilità sul set, in particolare indossando splendidi leggings rossi. Seduto sugli spalti, anche “Joe”, il preparatore atletico dello show, che lavora specificamente con la famiglia Kardashian, è stato uno straordinario.

“Posso vedermi essere il cantante”

I candidati a questa promozione vengono presentati uno per uno al pubblico. si Apre la palla. “Ho la personalità di un combattente, un “guerriero”, un guerriero, quando ho un obiettivo, mi sforzo per raggiungerloDice in una presentazione video prima di continuare:per me “Stella AC”Mi vedo come la cantante, la ragazza con una grande voce che sa cantare tutto.Sul set, la 24enne parigina esegue “Ascolta” Beyoncé e rivela la sua voce eccezionale.Cantare questa canzone è coraggioso e alza il livelloAdeline Toniutti commenta.

Nonostante i suoi difetti in inglese, StanislaoIl 24enne Britton spera di andare oltre nell’avventura. “È fantastico essere qui oggi. (…) Non so”, ammette il candidato dopo l’esibizione di “The Play Boys” di Jacques Dutronic.Quando Jennifer ha vinto il premio Star AC, avevi solo 3 anni…‘, commento di Nikos Aliagas.Ciò che ne viene fuori è la felicità della condivisione‘, dice Laure Ballon.

Paola23 anni e amico20 anni, rispettivamente di Angers e Cergy, interpreta il duo in “L’ultimo giorno della discoteca “Juliette Armani”. Per una prima ricompensa, puntiamo a obiettivi alti‘, Laure Balon divorzia dopo le esibizioni delle due giovani donne.

Un vero fan di “Star Academy”, Louis, un uomo di 20 anni di Boudy-de-Beauregard, piange quando parla della sua partecipazione allo spettacolo. “È enorme, è un sogno. Lo sogno da quando ero un ragazzino“, dice, finché non ha fatto piangere i suoi compagni. Chi ha cantato “Another World” dal telefono dice di averlo fatto”Ha sofferto molto per gli occhi delle persone“.”Sono stato molto criticato dicendo che ero troppo o non abbastanza“, fiducia”.Col tempo, mi accetto per quello che sono. “

Originario del sud della Francia, Carla, 23 anni e Chris, 28 anni, condivide il soprannome di “Seniorita” con Shawn Mendes e Camilla Cabello. Benjamin stagione, Tiana. 19 anni e di Mo, è apparso in “Jusqu’au bout” diretto da Amel Bent.

dalla sua parte, Anisha, una donna di 22 anni del Madagascar, partecipa a “Star Academy” per trasmettere un messaggio di speranza ai bambini che vivono in povertà. “Non ho avuto un’infanzia facile. Hai sperimentato ciò che un bambino non dovrebbe provare. Mi mancava l’amore e la considerazione”.Ha detto prima di aggiungere:Ma finché c’è vita, c’è speranza”. Dopo che il candidato canta “I’m Sick”, il candidato riceve una lettera di incoraggiamento da Serge Lama. “È stato un momento delizioso. Ci ha messo il cuore dentro, con un granello di voce che le appartiene. Bravo”, ha detto la cantante in una trasmissione video in diretta. “Questo mi commuove. Siamo felici di sapere che le canzoni che abbiamo scritto continuano a vivere con nuovi artisti”.

Durante la serata, gli spettatori hanno avuto anche l’opportunità di scoprire Ahsin20 anni e originario di Charlesville-Mezière, Senzo22 anni e originario di Tahiti, Enola22 anni, della Gironda e infine Giulianoun ventenne di Tolone si è occupato di “Essere un uomo come te” da Il libro della giungla della Disney.

“Ho pianto molto durante l’allenamento”

La prima vincitrice di “Star Academy”, Jennifer è stata l’ospite d’onore di questo primo premio. Vestita di fucsia dalla testa ai piedi, l’ex allenatrice di “The Voice, the Most Beautiful Voice” e “The Voice Kids” ha regalato al pubblico un mix dei suoi titoli più belli. “Ho pianto molto alle prove“Lui, confessa, è andato da Nikos Aliagas.”Era pazzesco, così pazzesco. A volte mi sembra che fosse ieri. Ho imparato attraverso gli insegnanti che siamo stati abbastanza fortunati da essere in giro. (…]Devi approfittare di tutti gli incontri che avrai.“

Il traduttore di “Give Me Time” si è seduto accanto ai candidati fino a quando non sono partiti per Dammarie-les-Lys, accompagnato da Karima Charny, la presentatrice del programma.

L’inno della stagione è ben noto

Mentre gli studenti si stavano dirigendo verso il famoso castello in autobus, accompagnati da Karima Charni, la presentatrice del programma, Nikos Aliagas ha iniziato la seconda parte della serata insieme al pubblico e agli insegnanti. In questo momento, Michael Goldman ha rivelato l’inno nazionale per questa stagione. Regia di MosimanoEx concorrente della Star Academy, tutto qui.unCover di una grande canzone degli anni ’80Il figlio di Jean-Jacques Goldman dice prima di partire:Questo è ‘Non partire senza di me’ di Céline DionSe la metropolitana canadese punteggia ogni puntata della stagione, non vi è alcuna garanzia che il traduttore “Il mio cuore andrà” apparirà lì.