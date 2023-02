Virginie Evira e Polly Lanners tirano entrambe Cesar

La nuit du 12, un thriller pieno di suspense di Dominik Moll, ha vinto la 48esima edizione dei César con sei premi tra cui Miglior Film e Miglior Regia.

SAccidenti, vivo ancora a Liegi! È incredibile essere qui! Grazie, ti amo”, ha detto Polly Laniers, molto felice di ricevere Cesar per il miglior ruolo di supporto per la sua magistrale incarnazione di poliziotto in La notte del 12. Pochi minuti fa era Dominique Moll a salire sul palco, entrando nel circolo ristretto dei doppi cesarei come miglior regista. Dominique Moll occupa un posto speciale nel panorama cinematografico francese. Il suo primo cortometraggio era basato su un racconto di Bukowski e il suo primo lungometraggio è stato diretto da Jean-Paul Sartre. Poi viene Harry, l’amico che ti augura ogni bene, un thriller pieno di suspense è stato nominato a Cannes nel 2000 ed è stato incoronato con quattro premi César, tra cui quello per la miglior regia. Fin dall’inizio, il cinema di Dominic Moll è stato fastidioso, confuso e deliziosamente complesso. Il suo punto di appoggio: la natura umana. con La notte del 12Thriller brillantemente scritto, recitazione, regia, ancora una volta sul punto.



