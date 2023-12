Lucy Lucas, smascherata nella serie Clem, accusa l'attrice Victoria April di violenza sessuale: “Anche tu sei terrorizzato e hai ragione”.

Tra i firmatari troviamo Nathalie Baye, Ariel Dombasli, Gerard Darmon, ma anche Victoria Aprile. Ma questo non piaceva a tutti perché Lucy Lucas era ora sotto attacco.

La star della serie Kaleem, trasmessa sui canali RTBF e TF1, ha attaccato i due siti, soprattutto quelli che condividevano lo schermo, nei commenti a un post dell'attrice Charlotte Arnold.

Gérard Depardieu risponde alla petizione di sostegno a lui dedicata: “Lo trovo molto coraggioso da parte dei firmatari”

Ho espresso per la prima volta il mio disgusto leggendo questo articolo in difesa di Gérard Depardieu. “Beh… faccio l'attrice da 15 anni e proteggo gran parte di questi boomer degenerati non dichiarando nelle interviste tutto il male che fanno agli altri in un film realizzato rispondendo eternamente ai giornalisti che è andato tutto bene set, Che tutti sono gentili e meravigliosi… anche se spesso questo è completamente falso. Quanti comportamenti inaccettabili hai adottato?Inizia Lucy Lucas.

Ha poi preso di mira direttamente Victoria Aprile, la sua madre immaginaria in Clem: “Ho molto da dire su alcune delle persone presenti in questo delizioso elenco di tag comuni… Con tutte le generazioni più giovani di comici che hai nel tuo portfolio, spero che tu sia pronto per la pensione perché non ti proteggerà più! Ciao Victoria… vuoi parlarci dei tuoi numerosi attacchi, anche sessuali, contro i tuoi partner? A pensarci bene, non mi sorprende che tu abbia firmato questo straccio… Anche tu sei terrorizzato e se ci pensi, hai ragione. Basta con le sciocchezze“.

È chiaro che l'attrice spagnola non ha ancora risposto.