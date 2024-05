Info RTL – Lussemburgo: venerdì caos all’aeroporto di Findel, molti voli cancellati

Venerdì da incubo all’aeroporto di Findel. Un “malfunzionamento tecnico” e poi l’evacuazione dell’area di sicurezza dell’aeroporto hanno contribuito a provocare il caos tra i passeggeri. A fine giornata la situazione è migliorata.

È dalle sei del mattino che regna il caos all’aeroporto di Lussemburgo. Tutti i voli programmati sono stati rinviati Questo venerdì dopo quello che Luxairport ha descritto come “Collasso tecnico“…Le operazioni sono state paralizzate per diverse ore a Findel e Molti voli sono stati cancellati.

La polizia ce lo ha subito confermato che ““Evacuazione” Dall’area di sicurezza dell’aeroporto È stato necessario. per colpa di: Passeggeri che non lo eranoCompletamente controllato“, Il Luxairport è previsto a fine mattinata.

Si scopre cheIl metal detector ha smesso di funzionare Mentre passavano decine di viaggiatori. Poiché non venivano riconosciuti, tutti i viaggiatori dovevano nuovamente passare i controlli di sicurezza.

l’ambiente 800 passeggeri hanno dovuto nuovamente passare i controlli di sicurezza, Secondo le nostre fonti. Abbastanza per provocare il caos all’aeroporto di Lussemburgo.

L’aeroporto spiega che la sicurezza aeroportuale”Una priorità assoluta che non lascia spazio a compromessi“. Ecco perché è diventata un’evacuazione “inevitabile”.

Ritardi e cancellazioni

Venerdì mattina, il direttore generale di Luxair, Gilles Faith, ci ha chiamato e lo ha confermato Sono stati colpiti 20 voli Luxair. Avverte inoltre che i problemi incontrati avranno delle conseguenze.

Si prevedono ulteriori ritardi e addirittura cancellazioni. Dovresti sapere che gli equipaggi mobilitati per i voli mattutini non possono superare un certo numero di ore, indipendentemente dal decollo o meno.

Ciò significa che Probabilmente molti mazzi dovranno essere sostituiti Per garantire determinate comunicazioni. “Cerchiamo di proteggere i voli con destinazioni più complesse“, ha annunciato Jill Faith.

“Stiamo vedendo come possiamo organizzarci, è davvero molto complicato. Non scenderemo a compromessi quando si tratta di sicurezza dei passeggeri“, ha confermato in un’intervista a RTL.

L’aeroporto di Lux ha scatenato disordini “Tutto il giorno“.

I nostri giornalisti sul posto intorno alle 10 ci hanno assicurato che “Finalmente stava andando avanti“All’aeroporto di Lussemburgo Dopo mezz’ora abbiamo potuto confermare Che il primo volo ha potuto decollare.

La maggior parte dei voli attualmente operativi hanno subito un ritardo di oltre 4 ore. Alcuni sono stati cancellati per mancanza di equipaggi disponibili.

La situazione si è finalmente risolta nel corso della giornata, la zona di sicurezza è stata riaperta e i voli hanno potuto riprendere.

Secondo LuxAirport, almeno 9 voli in partenza da Findel venerdì (per Londra, Francoforte, Monaco, Parigi, Venezia, Nizza, Milano e Roma) sono stati cancellati. In direzione opposta, sono stati cancellati almeno 6 voli provenienti dal Lussemburgo (Londra, Parigi, Venezia, Monaco, Nizza, Milano).

LuxAirport avverte che l’elenco dei voli cancellati non è completo. “La decisione di cancellare (il volo) spetta a ciascuna compagnia aerea.”