J.P. Morgan ha acquisito la First Republic Bank

In base all’accordo, JPMorgan recupererà tutti i depositi della banca e “virtualmente” tutti i suoi beni, secondo il comunicato stampa dell’agenzia responsabile della garanzia dei depositi bancari (FDIC).

Il CEO di JPMorgan, Jamie Dimon, ha dichiarato in una dichiarazione separata: “Il nostro governo e altri ci hanno invitato a intervenire, e l’abbiamo fatto. La società ci ha permesso di fare un’offerta per eseguire la transazione in modo da ridurre i costi per il Deposit Insurance Fund ”, ha aggiunto la FDIC.

L’operazione significa che i prestiti della Prima Repubblica devono essere rivalutati al ribasso e la FDIC ha accettato di sostenere una parte di tali perdite: l’agenzia stima che l’operazione le costerà circa 13 miliardi di dollari.