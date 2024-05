L’oggetto più sporco del bagno è quello che tutti si dimenticano di pulire…

Pensi Pulire Il tuo interno correttamente? Anche se pulisci più volte alla settimana, purtroppo è possibile che alcuni posti ti sfuggano… e questo è il caso in quasi tutti i posti Bagni !

Il problema è che questo Un posto dimenticato È reale Nido di batteri. No, non sono solo il wc, il lavandino, la doccia o la vasca da bagno a richiedere una manutenzione particolare.

Il posto più sporco è il bagno

Questo è un posto che tendiamo a dimenticare per un po’ famiglia Oppure non puliamo abbastanza, è… Tenda da doccia ! Quindi sì, non tutti ne hanno uno, ma quelli che ce l’hanno spesso se ne dimenticano.

In realtà, tipo batteri Adoro gli sfondi Caldo e UMIDOCosì si moltiplicano tra le pieghe della tenda della doccia. Per evitare che batteri e muffe si diffondano, la soluzione è una sola: pulirli con sufficiente frequenza!

L’esperta di pulizie Lauren Bowen ha detto allo sbocco Heute.at Quale Frequenza ideale La pulizia della tenda della doccia era d’obbligo Ogni tre mesi. Per fare ciò è possibile metterlo in lavatrice (controllare l’etichetta) oppure pulirlo con una miscela di bicarbonato, acqua e aceto bianco. La miscela formerà una sorta di pasta che potrai applicare sulle tende e lasciare agire per 45 minuti prima di risciacquare.

D’altra parte, ricordati di evitarlo Di più Quando asciughi le tende. Altrimenti l’umidità rimarrà lì e il lavaggio sarà inefficace.