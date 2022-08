E l'auto preferita dai belgi è...

Nel bel mezzo di un tracollo a causa della carenza di ingredienti che ritardano sempre le consegne, il mercato belga è nel mezzo del cambiamento. Il diesel non era affatto popolare, a differenza delle auto ibride ed elettriche, Popolare con le aziende. Soprattutto, i SUV continuano a navigare sulla strada del successo Nella misura in cui ora rappresentano più della metà delle registrazioni di nuovi veicoli.

Tuttavia, l’auto più popolare in Belgio non è un SUV. Nella prima metà dell’anno, la piccola Citroën C3 è stata ancora una volta la più segnata: 4.934 volte. Tuttavia, è davanti a due SUV: la BMW X1 (4.155) e la Volvo XC40 (4.067).

© Citroen

L’affitto distorce i numeri

Tuttavia, guardando i dettagli, vediamo che l’X1 e l’XC40 sono in testa (in quest’ordine) nelle Fiandre ea Bruxelles. La Citroën C3 è rispettivamente al terzo e quinto posto in queste regioni. Il motivo è abbastanza semplice: queste due vetture devono gran parte del loro successo al sistema aziendale, e quindi sono coperte principalmente dal leasing. Tuttavia, tutte le società di noleggio si trovano nella capitale e quasi nel nord del paese.

© BMW

Basta esserne convinti per guardare alla distribuzione delle vendite tra privati ​​e professionisti. Tra i professionisti, la BMW X1 comanda 3.519 record ed è davanti alla Volvo XC40 che ha registrato 3.055 volte. Tra i singoli, è la Dacia Sandero a conquistare consensi, davanti alla Toyota Yaris ea un’altra Dacia, Duster.

Anche la Top 3 vallone, più orientata agli acquirenti privati, è significativamente diversa dalle altre regioni: la Citroën C3 supera Dacia Sandero e Duster.

©Renault

Renault per i privati, BMW per i professionisti

In termini di marchi, la BMW rimane la più popolare in tutto il Belgio. Posto grazie al successo ottenuto tra gli acquirenti professionisti, la fabbrica è in vantaggio su altri due premi, Mercedes e Audi. Tra gli individui, Renault supera Volkswagen e Toyota.