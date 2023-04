Indicizzazione dei Contratti Energia al 1° aprile: sono previsti cali dal 60 al 65% nelle variabili trimestrali, è la fine della crisi?

Il prossimo 1 aprile non è un pesce: i prezzi dell’energia scenderanno in modo impressionante.

Ciò è particolarmente vero per i numerosi belgi che avevano un contratto trimestrale variabile, contratti che Engie in particolare offriva automaticamente ai propri clienti quando i prezzi erano così alti da non voler più aggiudicare un contratto fisso. Questo è il tipo di “variatore facile” in un variatore Engie o Eneco, per esempio.

Fatte salve le formule tariffarie in essere e i prezzi del mercato all’ingrosso osservati a marzo, si dovrebbe passare da una tariffa di 14 centesimi per chilowattora di gas a marzo a 6 centesimi per il trimestre successivo. meno 60%.

E per l’elettricità, dobbiamo salire da 44 centesimi a 16 centesimi per chilowattora, o circa tre volte di meno.

Il consiglio per Olivier Desclée, il portavoce di Engie, è anche da lunedì (quando il sistema registra i nuovi prezzi) di andare a segnare i tuoi cataloghi online, e vedere se puoi abbassare l’acconto.

Come si spiega questo forte calo?

ci sono molte ragioni :

Dal picco di fine agosto, il prezzo all’ingrosso ha appena smesso di scendere.

Per un contratto trimestrale, per definizione, il prezzo cambia solo ogni trimestre. (Per chi ha un contratto mensile, ad esempio, c’è anche una riduzione, ma che cosa è superiore al 20%. Perché? Perché i prezzi di questi contratti sono già scesi notevolmente nei mesi precedenti).

Durante l’ultimo indicatore, a gennaio, il calo non è stato molto forte perché i prezzi all’ingrosso erano appena aumentati a dicembre, a causa dei maggiori consumi in quel mese e dei problemi della flotta nucleare francese. Ma questa volta è così, i prezzi al consumo seguono i prezzi all’ingrosso, e siamo tornati ai prezzi che erano nell’ottobre 2021, prima della guerra in Ucraina, per esempio.

È la fine della crisi? Tornare alla normalità?

È tornato alla normalità. Siamo tornati ai prezzi prebellici in Ucraina, ma siamo ancora a più del doppio dei prezzi del 2020. Dobbiamo ricordare che i prezzi sono davvero aumentati prima della guerra, con le minacce russe su Nordstream e le preoccupazioni per le forniture di gas.

Tuttavia, possiamo vedere che i fornitori sembrano essere fiduciosi nell’evoluzione di questi prezzi, perché dopo Luminus, Engie e Mega offriranno nuovamente contratti fissi.

Se i prezzi stanno scendendo, vale davvero la pena firmare un contratto?

Tutto dipende dal tuo umore. Nel prossimo futuro è chiaro che il prezzo della costante sarà comunque leggermente superiore al prezzo della variabile. Paghiamo il rischio del fornitore impegnandoci in questo metodo per un anno.

Per il resto è semplice: se i prezzi continuano a scendere, la variante sarà più interessante. Ma se finiscono per riparare ti protegge dalle eccedenze, come abbiamo visto l’anno scorso. Quindi, se hai bisogno di sicurezza o per assicurarti di non superare un certo budget, può essere divertente.

La tendenza per diversi mesi è stata al ribasso, ma ora sembra stabilizzarsi un po’. Siamo ancora più del doppio dei prezzi del 2020, ma ci sono poche possibilità che torniamo a quei prezzi per un semplice motivo: a quel tempo, tutto il nostro gas passava attraverso il gasdotto.

Oggi, per garantire le nostre forniture, e questo ha permesso di ridurre i prezzi, ci siamo rivolti a nuovi fornitori, che hanno consegnato GNL e GPL.