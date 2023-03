Arnault non riceve bollette elettriche da… 14 mesi: “Non so quanto mi costerà il regolamento”

Fai attenzione se modifichi il tuo contratto energetico a novembre o dicembre 2021. Probabilmente non ricevi bollette da molto tempo. Ciò riguarda più di 23.000 persone. Durante questi due mesi, c’è stato un cambiamento nel sistema informatico ei dati non sono stati trasmessi correttamente. Contattaci in privato tramite il pulsante arancione Avvisaci. Non riceve fattura da 14 mesi. Potrebbe danneggiare la regolamentazione.

A Stembert (Verviers), Arnaud guarda il suo conto elettrico funzionare senza pagare nulla per 14 mesi. Sa che un giorno arriverà un grosso conto. Poiché non conosce i termini del suo contratto, non conosce l’importo. “È scomodo, fastidioso. Non so quanto mi costi. Lo so più o meno, perché qualche conto lo faccio da solo, ma non dovrebbe funzionare così”Fiducia.

A novembre 2021, a livello federale, è stato modificato il sistema informatico per la trasmissione dei dati tra fornitori (Luminus, Engie, ecc.) e distributori (Ores, Resa). Non è andata come previsto. Sono comparsi bug. I dati di circa 23.000 clienti sul lato francofono sono rimasti bloccati.

“Ho già chiamato, non so quante volte, il fornitore di Luminus, il gestore della rete, Ores. ‘Vedremo cosa si può fare’, mi hanno detto,” stiamo cercando di organizzarci il più rapidamente possibile. rapidamente, ma ho notato che non ha mai cambiato nulla. Indica Arno.

La risoluzione dei problemi del computer non sta andando come previsto. Ancora oggi si registrano nuovi casi. Oggi, la maggior parte dei clienti bloccati viene prelevata uno per uno da una persona reale.

“L’obiettivo è raggiungere una riduzione del numero di casi entro l’estate. Poi entro la fine dell’anno”, ha detto. spiega Jean-Michel Bribant, portavoce di Ores.

Arno è attento. Segue l’andamento dei prezzi dell’energia e stanzia un importo mensile che gli permette di evitare spiacevoli sorprese. Spera anche che i bonus energetici federali vengano presi in considerazione nel grande disegno di legge che ci attende.