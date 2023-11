Il governo firma un accordo per obbligare le banche a offrire i migliori tassi di risparmio

Diversi mesi fa, il governo ha chiesto alle banche di compiere sforzi per quanto riguarda i conti di risparmio. L’emissione di titoli di Stato a un anno, che a fine agosto ha raccolto 21 miliardi di euro, mirava, ad esempio, a esercitare pressione sulle banche. In Parlamento, il Partito Socialista e Ecolo hanno attivato strumenti legislativi per sostenere questa pressione.

A tal fine, quest’estate il governo ha indicato la possibilità di migliorare l’informazione e la trasparenza sui conti di risparmio. I consumatori hanno incontrato difficoltà nel confrontare i piani di risparmio all’interno delle loro banche o con altri istituti, il che ha ostacolato la concorrenza. Spesso i clienti dovevano cercare da soli le informazioni necessarie e talvolta aprire nuovi conti di risparmio per beneficiare di condizioni migliori anche all’interno della propria banca.

A seguito della consultazione con il settore bancario (Febelfin) e l’autorità di regolamentazione (FSMA), si sono svolte discussioni per identificare le modalità per aumentare la trasparenza dei conti di risparmio regolamentati.

Il protocollo entrerà in vigore il 15 gennaio. A partire da questa data non verranno aperti nuovi conti di risparmio senza rispettare i termini del presente accordo. Entro il 1° luglio 2024 le banche si impegnano a fornire ai propri risparmiatori tre informazioni concrete ogni tre mesi tramite le app bancarie e gli estratti conto.

Le banche forniranno dati chiari sugli interessi maturati in percentuale ed in euro negli ultimi mesi. Attraverso una nuova pagina web unificata per la propria banca, i risparmiatori potranno accedere istantaneamente e in modo altamente trasparente a tutte le informazioni relative ai conti di risparmio offerti dalla banca, nonché ai relativi tassi. Questa pagina web includerà riferimenti a tre sistemi specifici: il calcolatore del risparmio bancario, il simulatore del risparmio FSMA e il servizio di navigazione bancaria.

Il protocollo prevede anche una grande rivoluzione, poiché limita il numero di conti di risparmio regolamentati a non più di quattro conti per banca, invece degli attuali sei. Questa misura mira a costringere le banche a offrire automaticamente i tassi migliori, eliminando così il mantenimento dei conti ai vecchi tassi.

I conti di risparmio saranno ora chiaramente classificati in tre categorie: nessuna condizione, condizioni di importo e vincolo di età. Questa valutazione consentirà ai consumatori di prendere una decisione informata.