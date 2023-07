In Toby’s i saldi e l’arrivo del mall hanno cambiato l’organizzazione dei negozi

Secondo Betchard, Tubize non brilla per la sua importanza commerciale. Se lo confrontiamo con comuni limitrofi come Braine-l’Alleud e Waterloo, il secondo comune vallone con il più alto dinamismo commerciale, questo è tutt’altro che sbagliato. Tuttavia, i commercianti di Tubize, seppur pochi di numero, non si lamentano dell’attrattiva della loro città, soprattutto durante il periodo dei saldi… anche se rimangono diffidenti, soprattutto con il futuro arrivo di TOM, il Tubize Outlet Mall.

Maria gestisce un negozio di abbigliamento per bambini nel centro di Tubize. Il contesto di vendita è favorevole alle vendite ma osserva che “Terminate le prime settimane di saldi, abbiamo fissato i prezzi al -50%. Per un certo pubblico, quando non c’è quel taglio, è meno interessante”. La commessa osserva inoltre che è difficile per i clienti venire a fare vendite. In passato i fine settimana erano il momento ideale per i saldi, oggi non è così:Non ci sono più giorni buoni. Abbiamo avuto clienti fino alla fine del mese. Ora, dopo venti, le persone vengono meno..

“Ora che sono passate le prime settimane di saldi, fissiamo i prezzi al -50%. Per un certo pubblico, quando non c’è tale sconto, è molto meno interessante. © Ennio Camiere

Stessa storia del direttore commerciale di uno dei marchi di scarpe che si trovano a Tubize: “Le vendite stanno andando bene, attualmente siamo in una posizione simile a quella dell’anno scorso. A giugno il tempo è stato bello e caldo e le vendite della collezione estiva sono state buoneSoddisfatto dunque il gestore del mix tra i clienti, sia per gli incassi stagionali che per quelli per le stralci, ma il gestore rileva comunque un piccolo problema specifico del suo comune: “Ci sono molti affari a Tubize. È più difficile in termini di presenze a causa del lavoro e del pendolarismo“.

In questo marchio di scarpe, le vendite si combinano con le vendite della collezione stagionale. © Ennio Camiere

Da parte sua, un membro del Consiglio locale del commercio, Mourad Abdel Ali (DéFI), resta più moderato sulle vendite: “Non abbiamo ancora abbastanza prospettive, siamo appena arrivati ​​ma il bel tempo è arrivato, si spera possa aumentare le vendite”.. Ma l’Assessore Pichard ricorda che i tempi sono duri per commercianti e liberi professionisti, in particolare per quanto riguarda la doppia imposizione dei lavoratori autonomi.

Incertezza da Tom

Maria, come molti commercianti locali, è preoccupata per l’imminente arrivo di TOM. L’incertezza aleggia su molti punti, come la competizione tra il porto e il centro città. Per questo punto, Maria ha già parte della risposta relativa: “TOM non avrà mai un negozio di abbigliamento per bambini al nostro stesso prezzo. Anche se si tratta di una riduzione di prezzo, rimaniamo su prodotti di un’altra fascia di prezzoUn membro del Trade Local Council non era ancora in carica quando si è deciso di installare il TOM. Afferma che è stata condotta un’indagine preliminare con i commercianti ma occorre fare di più. Di Murad Abdel Ali, “Nessuna questione di arrivare a Mons bisIn altre parole, non intendeva far morire i mercanti locali a favore di una grande stazione commerciale.

Per evitare di arrivare a questo punto, la maggioranza comunale, da tutti i suoi membri, ha accettato di costituire una società economica mista (SEM). Punta a sostenere il commercio locale ma non trascura TOM che sarà anche buttato al tavolo: “Creeremo un incrocio tra TOM e le imprese localiRimane solo per ora, ed è troppo presto per valutare l’impatto di TOM sugli affari di Tubizian.

