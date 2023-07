Un conoscente del direttore della Banca nazionale svizzera ha beneficiato di un interessante contratto

Tra il 2018 e il 2020, Ypto, filiale della SNCB, ha assunto un consulente che avrebbe dovuto facilitare la transizione di tutta l’infrastruttura IT a un partner esterno. Questo consulente è un britannico, Hamid Agassi, un amico della signora Dutourdwar. Veniva pagato 2.200 euro al giorno per i suoi servizi a tempo pieno. Pertanto, Ypto ha onorato una bolletta di 44.000 euro al mese. Complessivamente lo stipendio annuo del consulente era di circa mezzo milione di euro, ovvero 200.000 euro in più rispetto a quello del direttore generale.

In una risposta inviata all'agenzia Belga, la sig.ra Dutourdwar ha indicato di aver messo in contatto il sig. Agassi, di cui conosceva l'esperienza con i fascicoli informatici altamente complessi di Electrabel, con la direzione di Ypto in quel momento. "Niente di più, niente di meno. È abbastanza normale nel mondo che i professionisti di certi campi siano attaccati quando si presenta un problema urgente", dice. Secondo lei, dopo aver osservato nel 2018 che "un progetto informatico molto importante che coinvolge centinaia di milioni di euro di denaro pubblico rischia di andare dritto al muro", il ricorso a competenze esterne era essenziale. Ma il capo della Banca nazionale svizzera non ha commentato l'importo della remunerazione per lo specialista britannico. I termini del contratto relativo ai servizi di Hamid Agassi sono stati negoziati e conclusi dal management all'epoca della controllata Ypto. La signora Dutourdouard "ha chiarito" a questo dipartimento che "tutte le procedure legali e di bilancio devono essere seguite" se si utilizza un consulente esterno. Sempre su questo contratto, ha chiesto al Comitato di verifica della SNCB di condurre un audit, dopo essere stato informato tre settimane fa di un potenziale problema con un contratto informatico che copre il periodo compreso tra il terzo trimestre del 2018 e il primo trimestre del 2021. La sig.ra Dutourdwar spera che il Comitato di verifica faccia luce sulla questione alla fine di agosto.