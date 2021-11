Bitcoin 27 novembre 2021 – Il bombardamento di tuoni minaccia un’onda rialzista

Elettricità nell’aria – Se c’è una cosa che non piace ai mercati finanziari, è l’incertezza. E l’annuncio di un nuovo tipo di Covid-19 chiamato Omicron dal Sud Africa, che potrebbe compromettere l’efficacia dei vaccini esistenti, è il tipo di evento temuto dagli investitori. Questo tuono inaspettato ha abbattuto drasticamente tutte le classi di attività rischiose. Criptovalute, in cima alla gondola Bitcoin (BTC) Non è stato salvato ed è stata confermata la sua associazione con lo stress finanziario.

Mentre il Crypto King si aggirava intorno ai $ 57.000-58.000 prima dell’annuncio, ha appena vinto in una tendenza Livello critico a $ 53.000. Questo non perché molti lettori non siano stati avvertiti della mia precedente visione del mercato. Ora, facciamo il passo necessario per analizzare i grafici BTC su diverse unità di tempo. La storia per vedere se la sua corsa rivoluzionaria rimane rilevante.

La seconda settimana consecutiva di calo per Bitcoin

Invece di reagire frettolosamente sotto l’influenza dell’emozione, ilIl grafico settimanale di BTC mostra che siamo lontani dal panico. A riprova di ciò, la linea di tendenza al rialzo in vigore dal 21 luglio rimane intatta.

Tuttavia, con il passare del tempo, la serenità è gradualmente crollata. A meno che non ci sia uno spostamento durante il fine settimana, Bitcoin sta per entrare in una seconda settimana consecutiva di declino al punto di avvicinarsi al livello critico a $ 53.000.

Se analizziamo i componenti di Ichimoku in relazione tra loro, il bicchiere può essere visto come mezzo pieno o mezzo vuoto. Quello Il prezzo di Bitcoin rimane superiore a Kumo (The Cloud) Questa è di per sé una buona notizia quando si tratta della forza della sua direzione. ma d’altra parte, di Chikou Span che replica le variazioni fondamentali dei prezzi con un ritardo di 26 sessioni, Pendente di circa $ 53.000.

Lo slancio rialzista potrebbe essere compromesso nelle prossime settimane se Bitcoin Tenkan si rompe, sono i prezzi medi dei punti alti e bassi delle ultime 9 sessioni e no kijunSono i prezzi medi punto medio per le ultime 26 sessioni. Questo coinciderebbe con Il breakout simultaneo di $ 53.000 e la linea di tendenza al rialzo. Quindi, significherà la fine della corsa al rialzo.

Le cose si fanno difficili nelle unità di tutti i giorni ma…

Nelle unità quotidiane, le cose si fanno preoccupanti con l’avvicinarsi del fine settimana. Sebbene vi sia una certa mancanza di consenso sull’accuratezza del modello grafico ribassista, La convalida del doppio massimo sta iniziando a farsi strada attraverso la rottura del supporto di $ 57.000. Allo stesso tempo, Chikou Span è addestrato al di sotto di questo livello.

D’altra parte, Il rimbalzo del prezzo del bitcoin all’interno di Kumo conferma la neutralizzazione del percorso rialzista al punto di pascolo di Senkou Span B (SSB), che è la media dei prezzi massimi e minimi delle ultime 52 sessioni, insieme a una previsione di 26 sessioni future. Se questo componente di Ichimoku si rompe, non ci saranno dubbi sui $ 53.000 e un test della linea di tendenza al rialzo. Vedremo sicuramente una lotta in salita tra acquirenti e venditori.

Nel campo del compratore, $ 53.000 sarà un’opportunità inaspettata per acquistare Bitcoin Con un rapporto rischio/rendimento particolarmente interessante. di fronte, I venditori punteranno al supporto intorno a $ 48000-49.000 Per indebolire le mani deboli. Che corrisponde all’obiettivo teorico del doppio massimo.

In breve, $ 53.000 in Bitcoin saranno sulla buona strada per diventare realtà. Il consolidamento che tutti speravano, dopo un massiccio aumento dalla fine dello scorso settembre, non dovrebbe tradursi nel negare un rally rialzista al di sotto di questo livello critico. Data la relazione tra criptovalute e indici azionari, saremo ansiosi di rivelare la variante Omicron, poiché il minimo annuncio rischia di decidere il destino di entrambe le classi di attività fino alla fine dell’anno.

