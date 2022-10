Bruxelles: un famoso ristorante chiuderà i battenti

Trinacria.







eA causa di un aumento generalizzato dei costi, la sala da pranzo del ristorante italiano La Trinacria di Woluwe-Saint-Lambert chiuderà definitivamente il 7 novembre. “La redditività finanziaria della nostra attività è a rischio e non vogliamo incidere per sempre sul consumatore”, spiega a 7sur7 il presidente Fabrizio Bongiorno.







Per Fabrizio Bongiorno, inflazione, aumento dei prezzi di elettricità e gas, aumento dei prezzi delle materie prime o conguaglio salariale sono troppi elementi per essere finanziariamente insostenibili.

“Questi aumenti ci riguardano direttamente, ma interessano anche i nostri clienti”, conferma il ristoratore con i colleghi di 7sur7. “Il nostro locale è un piccolo ristorante di quartiere. I nostri clienti sono principalmente persone della classe media, che sono le più colpite da questa crisi, perché non ricevono abbastanza assistenza. Di conseguenza, escono meno e vanno meno nei ristoranti. E sicuramente ci sentiamo così. »

Per tutti questi motivi il titolare del ristorante ha deciso di chiudere la sua sala ristorante a partire dal 7 novembre. “Ci concentreremo sul ritiro e sulla consegna per contenere il più possibile i costi”, spiega a 7sur7. Non ho intenzione di riaprire la stanza di nuovo un giorno. Questo è in realtà ciò che abbiamo fatto molte volte durante il virus e non ci ha aiutato. »