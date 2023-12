In Russia, uomini appartenenti a minoranze etniche sono stati mandati a morte in Ucraina: 'Lo hanno messo in prima linea, è morto ma nessuno lo sapeva'

In questa piazza del cimitero si trovano circa un centinaio di tombe. Uomini che hanno combattuto in Ucraina e hanno perso la vita lì nel 2022. ©Paul Gogo

Vladimir scende dall'auto con una sigaretta in bocca. Correre accanto alle tombe. “Guarda, questo è nato nel 2001 e ha 21 anni nel 2022. Che senso ha distruggere la nostra gioventù? “, Dice senza aspettare una risposta. Sistema alcune ghirlande, rimuove alcune foto di soldati coperti di neve e poi si siede al caldo.

Tra abbandono e scomparsa…

Il pensionato ha sentito parlare dello scandalo che ha colpito la regione durante la mobilitazione parziale iniziata nel settembre 2022, e si dice che Vladimir Putin, ispirato da Stalin e dalle sue deportazioni delle minoranze, abbia chiesto segretamente al Ministero della Difesa di mobilitare i rappresentanti di queste minoranze come una priorità. Minoranze. Infatti, se i Buriati rappresentano solo il 22% della popolazione della regione, sono già stati inviati in gran numero nel Donbass e addirittura a Bucha nel 2022. Proprio come i Daghestani, il popolo del Caucaso. In totale, secondo le ultime informazioni fornite dal presidente russo, per il conflitto ucraino sono stati mobilitati 318mila russi. Questo numero è sicuramente molto inferiore alla realtà.

Guerra in Ucraina: cos'è la “febbre dei topi” che colpisce i soldati russi al fronte?

Come la maggior parte dei russi, Vladimir è stanco di questa guerra, di cui non capisce lo scopo e che vorrebbe vedere finita il più rapidamente possibile. “I nostri media non ne parlano, ma tutti ne parlano segretamente. Ma cosa vuoi che facciamo? “Sospirò. Data la sua età è improbabile che venga mobilitato, ma la guerra è onnipresente nel suo entourage”.All'inizio del conflitto ci furono molte fughe. Ho un conoscente, un soldato che ha preso la strada per l'Ucraina con il suo battaglione. Quando vide le condizioni del combattimento, fece le valigie per scappare, così lo arrestarono e lo mandarono in prigione per cinque anni… L'uomo ha perso anche un amico, morto in combattimento pochi giorni dopo essere stato mobilitato. “Lo mandarono in prima linea e morì rapidamente, ma nessuno lo sapevaScivola. Senza sue notizie, la moglie ha contattato le autorità militari. Alla fine, un agente andò a casa sua per dirle che era morto e le mostrò dove era sepolto. Pochi giorni dopo, persone della stazione di polizia militare vennero a casa sua per reclutare suo marito! La sua morte non è stata annunciata alle autorità civili”.

Soldati motivati ​​dalla povertà

Ma la Buriazia è una delle regioni più povere della Russia, ci ricorda il nostro interlocutore. Anche molti uomini locali si arruolarono nell'esercito da soli, prima e durante la mobilitazione. Un modo per ottenere uno stipendio dignitoso, uno status e un’assistenza sociale…”La classe media vive tra due acque, spesso digradanti verso il basso. Ma la maggioranza della popolazione vive di kopek in kopek, di prestito in prestito. In alcuni dei nostri villaggi non c'è nemmeno l'acqua potabile… mentre i nostri “servi del popolo” vivono come dei re“, denuncia Vladimir.

Folla per sempre

Non è stato annullato il decreto di mobilitazione emanato da Vladimir Putin nel settembre 2022. Desideroso di non coinvolgere più russi nella guerra, il Maestro del Cremlino ha affermato e accettato il fatto che il ritorno dei mobilitati avverrà solo alla fine del conflitto. La possibilità che i mobilitati non tornassero vivi ha dato origine a diversi movimenti di protesta in tutto il Paese, da parte di madri e mogli di soldati. Il regime ha detto loro che la posizione da assumere è quella di un popolo disposto a morire per la propria patria.

Ma in questo contesto, e per non provocare tensioni sociali, il Cremlino si è segretamente rivolto ai migranti dell’Asia centrale in Russia, che vengono arrestati quasi ogni giorno nei cantieri e negli ostelli della gioventù del Paese.

Guerra in Ucraina: “So da dove vengono gli ordini”, testimonierà davanti alla Corte penale internazionale un ex ufficiale della Wagner

Reclutamento razziale

Ariana, un'energica giovane donna sulla trentina, è di origine Buriata. Le radici del suo impegno segreto contro la guerra risalgono ai primi giorni dell'invasione. “A mio cugino hanno mentito e gli hanno fatto credere che avrebbe partecipato ad un'esercitazione militare. Quando suo padre seppe che era in Ucraina, morì di infarto. In vacanza mia cugina ha scritto una richiesta di non ritorno, la legge lo permette ancora, e ha funzionato“, ricorda.

Il 21 settembre 2022, le autorità buriate hanno immediatamente iniziato la mobilitazione. “Le città più grandi hanno contattato i dipendenti pubblici dei villaggi che hanno risposto che avrebbero dovuto aspettare fino al giorno successivo. Nei nostri villaggi tutti si conoscono, c'è stato il panico, molti sono venuti a nascondersi qui a Ulan-Ude, altri in Mongolia“La giovane donna ritiene che l’assoluta presenza di soldati Buriati in Ucraina sia un segno di xenofobia”.Soffriamo quotidianamente di razzismo e loro sanno anche che il nostro popolo è povero e non si ribella mai. E a differenza dei russi, noi abbiamo pochi legami familiari con l’Ucraina, quindi devono aver immaginato che il nostro rapporto sarebbe stato combattuto con più freddezza.“, lei crede.

Vuole che la mobilitazione e la guerra finiscano il più rapidamente possibile, il che, a suo avviso, è una questione esistenziale. “Abbiamo già notato che i nostri uomini scarseggiano sempre più e che alcuni mestieri non riescono più a trovare lavoratori. Le nostre donne hanno già cominciato a dire che vorrebbero andare in altri paesi asiatici per trovare uomini fisicamente simili a loro per aiutare la nostra gente a sopravvivere. Non vogliamo questa guerra. “