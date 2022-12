La Francia mette fine al sogno marocchino e raggiunge l’Argentina nella finale dei Mondiali

Incredibile squadra francese! A 4 anni dal loro ultimo titolo di Campioni del Mondo, i Blues sono già tornati in finale. Questo mercoledì, i francesi hanno preso la loro posizione preferita e hanno messo fine al sogno marocchino vincendo 2-0. In finale la Francia affronterà l’Argentina. Il vincitore è dalla Croaziaper provare a vincere la Coppa del Mondo per la seconda volta consecutiva.

All’inizio di questo incontro, Regragui Prova una scommessa… perdendo. Direttore A Dio piacendosei il benvenuto ingiustiziastabilito tra Dice et al Dache ha sostituito Aguird Prima dell’inizio della partita, per rafforzare la difesa marocchina. Presto una difesa al livello 5 è stata presa per impostazione predefinita… Nel loro primo attacco, la squadra francese ha fatto centro Attraverso Teo Hernandezdimenticato Giudice Sulla sinistra. Non ci sono dubbi sulla sorte di Theo, che probabilmente non avrebbe preso parte a questa partita senza che suo fratello si fosse infortunato Luca.

Dominando, gli azzurri passano vicinissimi a Chaos ma l’ultimo a sinistra Buono decidere diversamente. Consapevole del suo errore, Regragui è tornato su una difesa a 4, dopo che è stato il turno di Saïss, che aveva subito un infortunio alla coscia da diverse partite, per fare spazio a Mother of God (21).

Un buon cambiamento per una squadra marocchina più divertente in questo sistema. Prima dell’intervallo, Al Yameq tenta l’impossibile: Incredibile rimonta acrobatica È stato salvato in casi estremi di Laurie.

Nella ripresa, il Marocco ha dubitato a lungo della surriscaldata squadra francese. Tuttavia, Atlas Lions può spingere e spingere… niente funziona. Nonostante la pressione marocchina, la Francia non si è tirata indietro e ha segnato il secondo gol dai miei piedi Colonnello MuaniE il lanciato 40 secondi prima (2-0, 79 min.).

Dopo 4 anni, la Francia torna in finale di Coppa del Mondo. Il Marocco, dal canto suo, cercherà di conquistare sabato una storica medaglia di bronzo contro la Croazia.