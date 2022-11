Questo è quello che ho fatto durante la spesa…

Anna Bagot, 60 anni, stava facendo la spesa da Lidl quando ha mangiato anacardi per controllare la qualità del prodotto. In quel momento, l’infermiera inglese si è trovata a confrontarsi con un membro dello staff che la accusava di furto.

Sullo sfondo della crisi economica, ha spiegato Anna Bagot, giustificando il suo gesto: “La frutta secca è un lusso e non tutti possiamo rischiare soldi per cibo che potrebbe essere scaduto”. Ha aggiunto di avere il cancro: “Ho appena fatto 25 sessioni di chemioterapia e, con tutto quello che succede nel mondo, le noci non sembrano avere importanza per me”.

Da parte sua, la catena di vendita al dettaglio ha completato la sua risposta affermando che se “un cliente non è soddisfatto di un prodotto, lo incoraggiamo sempre a contattare il nostro team di assistenza clienti”.