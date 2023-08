Diretta Spagna – Svezia: 0-0, dominano gli spagnoli

Si comincia (sul serio) ai Mondiali femminili del 2023. La prima semifinale si giocherà martedì all’Eden Park di Auckland. Spagna e Svezia si contendono un posto in finale. Sarà una prima volta per gli spagnoli, ma non per gli svedesi che hanno già giocato la finale del 2003 (con in palio una medaglia d’argento).

Per la Spagna il cammino verso le semifinali è stato segnato da una sola sconfitta, molto ampia contro il Giappone (4-0). La Roja ha iniziato questo Mondiale sconfiggendo il Costa Rica (3-0), prima di passare allo Zambia (5-0) e subire un piccolo intoppo contro il Giappone. Sempre presentandosi contro la Svizzera (1-5) gli spagnoli si sono assicurati un biglietto per i quarti di finale. Una fase in cui hanno dovuto andare ai supplementari contro l’Olanda per vincere. Giocheranno la loro prima semifinale martedì.

Al contrario, c’è un po’ più di esperienza e un tour chiaro e impressionante degli svedesi. Vittorie contro Sudafrica (2-1), Italia (5-0) e Argentina (2-0) nella fase a gironi. prima di eliminare la doppietta del titolo statunitense all’ottavo posto ai rigori. D’altra parte, il tempo era quello regolamentare in cui la squadra svedese ha sconfitto la forte squadra giapponese nei quarti di finale qualificandosi per le semifinali per la quarta volta nella sua storia.

Ricorda, la nazione sconfitta giocherà una “mini-finale” nel tentativo di conquistare il terzo posto onorario.

L’incontro seguirà dalle 10:00 a Tepic ea Ovieux.