In che modo Volkswagen ripenserà il design delle sue auto elettriche?

Forse il gruppo degli identificatori Volkswagen è a un punto di svolta della sua storia, per quanto recente. In mancanza di vendite sufficienti, il marchio tedesco intende rivedere completamente il design delle sue auto elettriche. I seguenti sono i risultati di un recente rapporto che ha preparato direzione motoria.

La fine del design futuristico?

Progettazione di modelli Volkswagen elettrici, lontano dai modelli termici, Ai consumatori non piace più. In ogni caso, ha detto qualche giorno fa Andreas Mindt, Head of Design di Volkswagen. I modelli ID.3, ID.4, ID.5 o anche ID.7 sono progettati per Dai nuova vita al marchio. Questi modelli sono molto futuristici, e non hanno quasi nulla a che fare con le tradizionali Golf, Passat o Tiguan del colosso tedesco. È stata una scelta del tutto scontata, almeno fino ad oggi.

Il costruttore tedesco intende addirittura rallentare la produzione della ID.4 e della ID.7, per mancanza di ordini. Per quanto riguarda la carta n. 4, le vendite sono inferiori del 30%. ai numeri di produzione inizialmente pianificati. Il gruppo ha espresso preoccupazione per il recente calo della domanda di elettricità e preme per “ Introduzione di nuovi incentivi fiscali per gli acquisti Di fronte a questo problema, Volkswagen punta il dito contro il design: il colosso tedesco è in missione per correggere il design delle sue auto elettriche.

Torna ai modelli leggendari

La Volkswagen ha ammesso che ” Il linguaggio del design dei veicoli elettrici non è più adatto alla domanda attuale e devono essere apportate modifiche In futuro, sembreranno le auto elettriche del marchio Sicuramente più Golf e Passat degli anni ’80 o ’90 dall’intervallo di identificazione. Ritorno al passato. La gamma ID era perfetta per attirare i clienti in anticipo, ma non per il pubblico in generale. “ I veicoli elettrici rappresentano il 15% del mercato globale e il 50% del mercato cinese. Questo non è più un mercato per i primi utenti Responsabile del design alla Volkswagen.

Alcuni hanno accusato Herbert Diess, ex amministratore delegato del Gruppo Volkswagen. È stato lui a supervisionare in modo specifico il focus dell’azienda sui veicoli elettrici. Modelli attuali del marchio Volkswagen Grande, pesante e costoso. Ne parlano altri osservatori Sembra noioso e di bassa qualità rispetto ai suoi concorrenti intervallo di identificatori, precedentemente introdotto come “. Il futuro del marchio Volkswagen Non più appello. In altre parole, auto elettriche Non hai più bisogno di esserlo stranamente ».

Il concept che riflette il nuovo linguaggio stilistico di Volkswagen è sicuramente il concept ID.2all, un’auto da golf. Questa macchina è progettata Con Mindt alla guida del comitato di progettazione. È difficile sapere che si tratta di un concetto elettrico se non lo sapevamo e che il marchio vuole posizionarsi in quella nicchia. IL interior design è un altro aspetto da correggere, secondo Andreas Mindt. Secondo lui, ” La plastica dura ed economica sui moduli ID dovrebbe essere sostituita con superfici pulite e lisce ».

Ho un’opinione diversa da quella formulata da Andreas Mindt. Mi piacciono i caratteri forniti da Set ID. Particolarmente riusciti sono i modelli ID.3 e ID.4. È il fatto che questi composti siano così radicalmente diversi dai modelli termici che mi attira. È bello viaggiare su un’auto identificata come elettrica e in questa Volkswagen ha vinto la sua scommessa. Ricordo ancora le fasi di pre-ordine di ID.3 nel 2019. Da fan del marchio tedesco, a quel tempo ho scoperto che il design del kit ID era davvero innovativo. Tuttavia, capisco i problemi economici affrontati dal produttore e la necessità di offrire i veicoli al grande pubblico. Oltre al design, penso che la Volkswagen possa fare degli sforzi in termini di politica dei prezzi.