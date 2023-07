Tuttavia Da quest’anno per divertimentoE E Un grande lago artificiale è stato scavato solo per i piaceri marini. È lunga un chilometro, larga 500 metri, e 400 milioni di litri d’acqua vengono pompati direttamente dalla falda freatica, che si prosciuga giorno dopo giorno.

Per aggiungere ancora di più la stranezza ambientale, la città ha deciso di organizzare una gara di motoscafi. Competono 40 auto da corsa, dai motoscafi ai potenti motori a reazione che consumano Tutto 65 litri di volti in ogni corsa.

La temperatura quel giorno era di 36 gradi. Come ogni giorno, l’acqua del lago artificiale evapora. La pompa deve riempire costantemente il lago in modo che non si svuoti. Di più HansHN., vicesindaco BarcalinoE Non vedi dov’è il problema: “Il governo ci ha finanziato per scavare il lago, sarebbe sciocco non lasciarci continuare a riempirlo adesso.“