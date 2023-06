In caso di guerra il Belgio non è pronto: “Possiamo resistere solo pochi giorni, le nostre scorte di munizioni sono molto scarse”

Le autorità militari parlano sempre più della necessità di prepararsi a un conflitto particolarmente intenso. Nel contesto delle crescenti minacce armate, la possibilità di un conflitto non può più essere esclusa. Con questo in mente, la NATO ha aggiornato i suoi requisiti al vertice di Madrid nel giugno 2022, dove l’alleanza ha delineato un nuovo modello di forza. L’obiettivo è aumentare le sue forze altamente pronte da 40.000 a 200.000 nei prossimi 30 giorni e assegnarle in anticipo a specifici piani di difesa.

“In uno scenario in cui dobbiamo affrontare un conflitto di grande intensità, il Belgio non sarà in grado di rispondere, soprattutto alla luce dei nostri attuali sforzi e della mancanza di consenso politico per compiere gli sforzi di bilancio necessari in modo da poter fare la nostra parte, Indica Wally Struess, professore emerito alla Royal Military Academy ed economista specializzato in difesa. Solo in modo frammentario possiamo svolgere le nostre missioni, come la difesa aerea, lo sminamento e le missioni delle forze speciali”.

Per soddisfare i requisiti della NATO, sarà necessario investire altri 9 miliardi.

Nel suo nuovo modello per le forze armate, la NATO chiede anche agli Stati membri di aumentare le scorte di munizioni. Un punto in cui fallisce anche il Belgio.

“Le nostre scorte di munizioni sono attualmente molto limitate, lo stesso capo del personale che lo ha detto di recente e questo è un problema che riguarda la maggior parte degli altri paesi europei, Professore di geografia politica all’UGent e all’Egmont Institute, conferma Sven Biscop. Possiamo stare solo pochi giorni al massimo in una situazione di guerra estrema, mentre il minimo richiesto dalla NATO è avere uno stock di 30 giorni di guerra. Quindi dovremo investire di più. Se vogliamo rispondere positivamente allo scenario massimo fissato dalla Nato, che aumenterà la sua domanda di armamenti, è stata avanzata una cifra di 9 miliardi di euro, per quanto riguarda le nostre scorte (munizioni, equipaggiamenti, ecc.).

Una vulnerabilità militare non è nuova. Ha le sue origini nella cessione della difesa belga iniziata molto prima della fine della Guerra Fredda. Tra il 1981 e il 2019, il potere d’acquisto del bilancio della difesa belga è diminuito di 2,39 miliardi di euro, che è praticamente il valore del bilancio annuale, stimano gli esperti.

“Se l’annessione della Crimea da parte della Russia e la guerra nel Donbass nel marzo 2014 hanno portato la maggior parte dei paesi europei a rafforzare la propria difesa e finanziamento, allora il Belgio è stato uno dei pochi paesi a non seguire questa tendenza.lui spiega. Dopo aver tremato in seguito ai primi ordini per i principali sistemi d’arma nel 2018, il governo non ha approvato il piano Starr del segretario Dedonder fino al 28 gennaio 2022″.

La necessità di impostare un piano “Star Plus”.

Tuttavia, se il piano STAR ha consentito alla difesa di aumentare significativamente le proprie capacità, gli esperti militari ritengono che “solo” le abbia consentito di recuperare le capacità perdute entro il 2030.

“Anche se il ministro Dedondre ottiene la legge sulla programmazione militare votata il 14 luglio 2022 aumentata di 10,2 miliardi di euro, i mezzi fisici di difesa saranno ancora insufficienti per molti, molti anni.dice Struys. Pertanto, sarà necessario intraprendere il piano STAR PLUS per il prossimo decennio per non perdere il nuovo traguardo, che è il punto di partenza per un esercito pratico, flessibile e affidabile a lungo termine. Un bisogno che sembra più fondamentale dopo l’invasione dell’Ucraina”.

Un altro elemento, l’articolo 3 del Trattato Nord Atlantico afferma che “ciascuno membro assicurerà l’effettivo sviluppo dei propri mezzi di assistenza reciproca mantenendo e aumentando la propria capacità individuale e collettiva di resistere a un esercito attaccante”. Sebbene la difesa belga abbia un’ottima reputazione di qualità, in quanto svolge i propri compiti in modo esemplare, la sostituzione dei sistemi d’arma è iniziata molto tardi e il Belgio ha dimostrato di non essere pronto a fornire assistenza materiale all’Ucraina.

Pertanto non possiamo ragionevolmente rispettare l’articolo 3, È Professore Emerito della Regia Scuola Militare. Tuttavia, non dovremmo pensare in termini puramente nazionali. Siamo membri della NATO (dove entra l’articolo 5), e del PSCD europeo. Quindi la domanda deve essere posta all’interno di un gruppo di paesi. Nonostante il piano STAR del Segretario alla Difesa, eravamo già in ritardo, come la maggior parte degli altri paesi europei, non ultimo; La Germania, ad esempio, è stata spesso ridicolizzata per essere indecisa in difesa. Mi sono voltato dopo tre mesi di guerra in Ucraina”.

Presto sarà organizzato un vertice a Vilnius, in Lituania (11-12 luglio 2023) in cui la NATO imporrà nuovi impegni agli alleati, in particolare per aumentare la nostra capacità di intervento. Questo sarà soggetto a nuovi budget per gli eserciti di diversi paesi. Pertanto, è necessario che il prossimo governo faccia affidamento su ulteriori investimenti. La NATO chiederà di tenere da parte molte munizioni, il che costerà molti soldi per ogni paese. Sarà necessario investire per ottenere più inventario. Qui, ad esempio, non sappiamo come sostenere adeguatamente l’Ucraina. Biscop conclude.