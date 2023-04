La guerra in Ucraina: due ex carcerati reclutati da Wagner arrestati per aver ucciso dei paesani al loro ritorno dal fronte

lo scorso settembre, Un videoclip diffuso sui socialUn uomo, che si crede sia il leader della milizia Wagner Yevgeny Prigozhin, viene mostrato mentre si rivolge ai prigionieri nel cortile di una prigione in Russia. Presenta loro un piano per evitare di scontare la pena all’interno delle mura dell’istituto carcerario: unire le forze russe per combattere in Ucraina. “Nessuno può farti uscire di prigione tranne Dio e Dio. Io, io ti tirerò fuori vivo.”Riassunto l’uomo di fronte ai detenuti.

Dall’inizio della guerra in Ucraina, migliaia di detenuti sono stati arruolati dalle carceri russe per andare a combattere, in particolare al fianco degli uomini di Yevgeny Prigozhin. In cambio beneficiano di un’amnistia di sei mesi, poi di una grazia presidenziale, più uno stipendio o talvolta denaro per le loro famiglie in caso di morte al fronte.

Tra gli arrestati inviati sul campo a fianco dell’esercito russo, molti sono stati uccisi in azione. Ma ci sono anche sopravvissuti. Cosa succede loro quando tornano dal fronte? Alcuni tornano al villaggio natale come se niente fosse, mentre devono restare in prigione se non prendono parte alla guerra. Alcuni di questi criminali liberi seminano terrore al loro ritorno.

Atti criminali e clemenza della polizia

The Guardian e The Telegraph hanno già riportato la storia dell’omicidio di un giovane a Tskhinvali (la capitale dell’Ossezia del Sud) lunedì scorso. Il cittadino ritardato mentale di 38 anni, conosciuto e amato da tutto il paese, è stato inseguito, preso a calci e pugnalato a morte. Le autorità locali, sulla base di una videocassetta dell’attacco, hanno arrestato il sospetto, Georgy Sukayev. L’ultimo Wagner arruolato lo scorso autunno per combattere in Ucraina, poi rilasciato dopo sei mesi di servizio nella milizia.

Come Georgy Sukayev, altri ex prigionieri sembrano essersi ripresi al loro ritorno alla civiltà. Nel piccolo villaggio di Noveg Porets, nella Russia occidentale, il ritorno di Ivan Rosomakhin, recidivo condannato per omicidio, ha fatto scorrere molto inchiostro. Piuttosto, l’incontro con la popolazione e la polizia, ripreso dai media locali, ha portato alla decisione di espellerlo dalla città a fine marzo. Ma anche prima che questo pacco fosse registrato, Ivan Rosomakhin ha ucciso un ottavo degli abitanti del villaggio con un’ascia …

Un altro veterano di Wagner ha testimoniato all’Observer del suo comportamento deviante al suo ritorno dal fronte. Ma ha soprattutto sottolineato che i poliziotti del suo villaggio, anche se da allora lo hanno arrestato più volte, lo lasciano sempre andare. “Mi hanno trattato un po’ come un campione”, ha detto, spiegando che a volte doveva solo mostrargli le sue medaglie davanti e raccontare qualche aneddoto per essere rilasciato.

