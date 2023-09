Apple, Amazon, Tesla…: doccia fredda in Borsa per i “Magnifici Sette”

Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Alphabet, Tesla e, più recentemente, Nvidia, fanno parte di un club azionario che gli operatori chiamano i “Magnifici Sette”. Questi sette mostri in termini di capitalizzazione di mercato hanno ampiamente giustificato il rialzo dei principali indici statunitensi quest’anno. Ma ancora una volta il mercato ha deciso di ricordare agli investitori che gli alberi non salgono in cielo. E ha iniziato a fare profitti. fino a quando ? Impossibile dirlo. Ma gli osservatori, che qualche settimana fa affermavano che il miracolo attuale era destinato a durare, sono ora i primi a dire che abbiamo visto solo l’inizio della correzione attuale. Ciò che preoccupa di questa correzione è che colpisce un gruppo di società il cui capitale totale si avvicina agli 11mila miliardi di dollari.

Apple perde 200 miliardi di dollari in borsa e pesa pesantemente su Wall Street

Questa settimana, Apple, il principale peso massimo del gruppo, ha perso quasi 300 miliardi di dollari in valore di mercato. la ragione ? Secondo quanto riferito, le autorità cinesi hanno deciso di vietare ai membri dei dipartimenti e delle aziende statali di utilizzare i loro iPhone sul posto di lavoro. Per Apple, la Cina rappresenta il 20% delle vendite di iPhone. Doccia fredda? Non è esploso immediatamente quando è stato annunciato. Sembra che gli investitori abbiano deciso di gonfiare le loro emissioni con questo pretesto.

Tassi di interesse che ti fanno pensare

Negli Stati Uniti, il livello del tasso di interesse di riferimento a 10 anni è ormai vicino al 4,50%. Questo livello attira chiaramente una parte dei portafogli gestiti verso il settore obbligazionario. All’inizio di questo movimento gli veniva assegnato solo il contante inattivo. Ora il capitale viene liberato dopo la vendita delle azioni delle società quotate.

Con noi è lo stesso. Alcuni giorni fa, l’improvviso entusiasmo dei belgi per gli ultimi titoli di stato ha dimostrato il desiderio degli investitori di riallocare la loro liquidità verso prodotti sicuri e a rendimento fisso. Anche in questo caso, i manager belgi ritengono che la liquidità abbia cominciato a scomparire dai conti correnti per spostarsi verso le obbligazioni, e che ora cominci a provenire dalla vendita di azioni. “Tsunami” all’orizzonte? No, ma chiaramente il ribilanciamento dei portafogli è in linea con quanto offrono i promotori per i fondi comuni “60/40”, cioè 60% azioni e 40% obbligazioni. I tassi di interesse stanno ricominciando a salire, poiché i banchieri centrali segnalano che il ciclo di inasprimento della politica monetaria per frenare l’inflazione sta volgendo al termine. Ma in pratica, nuove prove suggeriscono che la battaglia contro l’inflazione è lungi dall’essere finita. A cominciare dall’improvviso aumento degli indicatori di attività nel settore dei servizi negli Stati Uniti e dal continuo aumento dei prezzi in Germania. Per l’Eurozona, anche l’aumento del valore del dollaro, oltre all’aumento dei prezzi del petrolio, è motivo di preoccupazione.

Commenti di Proximus

Sulla Borsa di Bruxelles, come su altri mercati europei, gli operatori non possono che confermare l’analisi degli specialisti di Bloomberg: alla fine di questa settimana, l’indice Stoxx 600 dei titoli europei ha registrato il suo calo più lungo dal 2016. A casa, abbiamo ancora sperimentato qualche scossa.Il terreno era raddoppiato dall’atmosfera deprimente in quel momento. Atenor, in particolare, perde ancora più del 10% nella settimana. L’IBA ha sofferto del cattivo umore dei dirigenti. Ma Proximus ha beneficiato di commenti meno cupi da parte degli analisti, che potrebbero indicare che il titolo potrebbe aver toccato il fondo.