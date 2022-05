Nuovo record per la compensazione del CEO degli Stati Uniti nel 2021: ecco i primi cinque

Tra stipendi, bonus, benefit e stock option, la retribuzione totale del CEO è aumentata del 12% lo scorso anno a causa di maggiori guadagni aziendali, rendimenti per gli azionisti, prezzi delle azioni più elevati e borse di studio. Analista del Wall Street Journal Copre 400 aziende.

Per due terzi degli amministratori delegati, questo bonus si presenta in gran parte sotto forma di azioni o stock option investite in diversi anni.

Senza questi portafogli, lo stipendio medio dei massimi presidenti degli Stati Uniti è di 3,1 milioni di dollari.

I primi 25 dirigenti hanno ricevuto un compenso totale di $ 35 milioni all’anno. I salari più alti sono nel settore delle tecnologie dell’informazione o dei media.

Ma dall’inizio dell’anno, i mercati azionari hanno subito un forte calo che potrebbe influenzare questo accordo nel 2022.

primi 5

In testa al sondaggio dei giornali per il 2021, Pietro KernIl capo di Expedia si è piazzato al primo posto con un pacchetto da 296 milioni di dollari, mentre ad aprile 2020 è stato incaricato di salvare il gruppo di siti di viaggi (Travelocity, Orbitz), duramente colpiti dall’impatto del Covid.

Il prossimo è il presidente della Warner Bros. Discovery, David Zaslav che ha raccolto $ 246 milioni di danni. seguito da William R. McDermottde Service Now (165 milioni).

Tim Cook da Apple e Jimmy Damonil presidente di JPMorgan Chase, è arrivato quarto e quinto con circa $ 98 milioni e $ 84 milioni, rispettivamente.