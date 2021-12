Lunedì gli assistenti di volo di Brussels Airlines scioperano

Gli assistenti di volo di Brussels Airlines sono in sciopero dalle 5 del mattino fino a domani mattina alla stessa ora. I sindacati deplorano condizioni di lavoro considerate inaccettabili. Quasi la metà dei voli è stata cancellata.

La metà dei voli di Brussels Airlines programmati per lunedì è stata cancellata a causa di uno sciopero di 24 ore iniziato lunedì mattina. Con il numero previsto di passeggeri che dovrebbe essere di 12.500, un portavoce della compagnia aerea ha detto venerdì che 3.500 prenotazioni dovevano essere cancellate.

La direzione ha chiesto agli assistenti di volo chi voleva lavorare e chi no. Secondo le informazioni che abbiamo ricevuto domenica, l’amministrazione ha cancellato 56 voli. Altri 60 voli sono attualmente in manutenzione. Tuttavia, quei numeri potrebbero cambiare a seconda di quali piloti e membri dell’equipaggio erano presenti o in sciopero lunedì.

3.500 passeggeri sono interessati dalla cancellazione. Secondo la società, tutti sono stati contattati. Per alcuni viaggiatori è stata trovata una soluzione, ad esempio una nuova prenotazione su un volo di un’altra compagnia del Lufthansa Group, la società madre di Brussels Airlines.

I sindacati hanno confermato venerdì scorso che avrebbero continuato lo sciopero di 24 ore lunedì, una mossa annunciata mercoledì. Sulla scia di questo annuncio, la direzione di Brussels Airlines ha inviato una lettera ufficiale ai sindacati esortandoli a cancellare la loro chiamata allo sciopero. Ha minacciato di far sopportare loro l’onere dell’impatto finanziario di tale misura, danno che stima in 2,5 milioni di euro per la cancellazione di 116 voli. L’operazione ha fatto arrabbiare i sindacati, che hanno denunciato.dichiarazione di guerra“La violazione del diritto di sciopero. Il Fronte sindacale congiunto condanna le condizioni di lavoro “insostenibili” in Brussels Airlines e chiede il rispetto degli accordi firmati all’inizio del 2021.