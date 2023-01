Immagini mozzafiato di Marte in inverno

Come la Terra, in inverno Marte indossa un sottile strato di ghiaccio, accentuando la bellezza dei suoi paesaggi. Il processo di congelamento e scongelamento si traduce anche in strutture strane e sorprendenti sulla superficie del pianeta, aggiungendo un nuovo strato di mistero a questo mondo ancora in gran parte sconosciuto.

Come spiegato in un precedente articolo (vedi sotto), ilinvernoinverno finisce dolcementeEmisfero nordEmisfero nord Marzo. Durante questo periodo, il solito giallo che ricopre il paesaggio marziano lascia il posto a un sottile velo bianco, bluastro, luccicante al sole. Questi contrasti di colore esaltano la bellezza dei meravigliosi rilievi marziani, i cui dettagli ci sono stati rivelati dal Mars Reconnaissance Orbiter e dal Mars Reconnaissance Orbiter. la sua fotocamera HiRISEche osserva la superficie di Marte dal 2006.

Campi di dune ghiacciate

La superficie di Marte è tutt’altro che monotona. il slotslot Coloro che viaggiano su questo pianeta fanno pace Dune di varie formeche vengono indossati sulla neve durante l’inverno.

Ma quando torna il bel tempo e le temperature salgono, questo sottile strato di ghiaccio inizia ad evaporare. È un fenomeno sublimazionesublimazione Il ghiaccio secco passa direttamente dallo stato solido allo stato gassoso, senza passare per la fase liquida. il GasGas Quindi il carbonio fuoriesce in forma piccola GeyserGeyser Rompe la crosta di ghiaccio, lasciandola dietro Strane impronte bluastre. Così le sabbie liberate dai loro ceppi ghiacciati appaiono in basso, lasciando tracce più scure sul terreno ancora segnato dall’inverno.

Strani motivi sono stati scolpiti dal congelamento e dallo scongelamento

Questo fenomeno di congelamento e scongelamento che si ripete ogni anno può dipingere strani motivi sul suolo marziano che poi sembra avere una tessitura fine. Infatti, quando la Terra gela, l’acqua che contiene si espande e si verificano molte fratture. Quando il ghiaccio si scioglie, si indurisce e fuoriesce attraverso queste fessure.

Ma di sicuro lo è a latitudini più elevatedove lo strato di ghiaccio resiste tutto l’anno, la natura marziana presenta i suoi dipinti più impressionanti.

Se queste immagini ci fanno sognare, presentano anche diverse strutture che continuano ad incuriosire gli scienziati. È il caso del sedimento di Terrace, segnato da linee radiali, osservato sul fondo di questo cratere situato nelle pianure della penisola arabica. Ancora una volta, questo schema sembra essere correlato alla sublimazione del ghiaccio che ha gradualmente scolpito il fondo del cratere nel corso di migliaia di anni.

Oggi, 26 dicembre 2022, è il nuovo anno per i marziani. Il trentasettesimo anno, ufficialmente, che inizia con l’arrivo della primavera nell’emisfero settentrionale di Marte. Facendo eco al nostro inverno appena iniziato nell’emisfero settentrionale della Terra, ecco alcune foto del meraviglioso e unico inverno marziano.

Articolo di Xavier Demeersman pubblicato il 26 dicembre 2022

Marte è ancora carino e scintillante di notte in questo momento, splendente come una pietra di rubino che riposa nel cielo questo mese quando il pianeta rosso è più vicino alla Terra (1lui dicembre, distava solo 81,4 milioni di km). A 91 milioni di km dalla Terra oggi, passa anche il nostro vicino le stagionile stagionima per un periodo più lungo, circa sei mesi ciascuno.

Recupera l’invisibile di Marte con la luna nelle immagini più belle

I paesaggi invernali non hanno nulla a che vedere con quelli terrestri, ma sono comunque meravigliosi e “unici”, come queste immagini NASANASA Preso dalle sue sonde spaziali durante gli inverni successivi. La stagione fredda su Marte significa che ha temperature negative anche al di sotto della media (che non è lontano da cosaGli Stati Uniti hanno resistito negli ultimi giorni): fino a -123 °C ai poli. Certo, sono queste due zone dove l’impronta dell’inverno è più profonda e evidente, anche ridisegnando i bassorilievi.

Capodanno su Marte!

Il 26 dicembre 2022, dataEquinozio di primaveraEquinozio di primavera in’Emisfero settentrionale di Marteapre ufficialmente al numero 37H Generale (abbiamo dovuto iniziare 1 giorno). Il primo è datato 11 aprile 1955, dopo che gli scienziati decisero di scegliere il passaggio di Marte nel punto primaverile per iniziare il calendario. Quindi l’inverno (154 giorni terrestri) finisce in questa parte di Marte, mentre l’estate (178 giorni) continua fino al 12 gennaio aEmisfero sudEmisfero sud. Tuttavia, la relativa “moderazione” dell’estate australiana non ha rimosso tutto il ghiaccio dalla calotta. I cambiamenti sono chiaramente visibili dallo spazio.

in telescopitelescopi Sulla Terra questi cambiamenti sono più difficili da osservare e seguire a seconda dell’inclinazione del pianeta, ma le sonde orbitanti, per loro, sono e saranno in prima linea nell’assistere a uno spettacolo. CappottoCappotto a partire dal ghiaccio seccoghiaccio secco Si ispessisce a sud e svanisce a nord, ispessendosi congelatocongelato Lascia le pianure e i venti e tempestetempeste Svegliati, paesaggio rilassato e trasformato da FonteFonte gelato, ecc.

Tanta bellezza che gli scienziati possono scoprire con risoluzioni senza precedenti nell’arco di due decenni. Ci sono persino geyser a gas di cui rimarrai sorpreso M.R.O (NASA) e Mars Express (ESA) hanno molte di queste immagini. Si verificano durante la sublimazione del ghiaccio nei diversi strati sottostanti. Un processo di trasformazione del paesaggio di queste regioni alla fine di ogni inverno (dal 12 al 16% delAtmosferaAtmosfera Marte si trasforma in ghiaccio) che modifica l’equilibrio dei gas nell’atmosfera in modo che vi ritornino collettivocollettivo In primavera cambia radicalmente PressionePressione e stimoli Tempeste planetarie. Forse curiositàcuriosità La perseveranza lo vedrà presto.