Concarn’coeur, una pista di fitness a Concarneau il 14 maggio

La Concarn’cœur, sabato 14 maggio è un luogo di incontro amichevole per navigare e ottenere informazioni nell’area prioritaria del cambiamento completo e della riabilitazione a Quirandon. Dopo Brest o Carhaix, è il primo a Concarneau con Sport attivo Specialista in prevenzione sanitaria attraverso l’attività fisica (gestito da Justin Gallo) e una quindicina di soci, comunità, società sportive e squadre sanitarie.

La giornata inizierà con il riscaldamento di tutti con la musica e la partenza alle 9:30 da Kirandon per un Passeggiata/jogging solidale accessibile a tutti Al tuo ritmo con due anelli di 2,5 km e 8 km, attraverso boschi e sentieri fino alla costa. Nuovo corso di sport per la salute nell’area di Kirandon Verrà aperta anche la famiglia all inclusive. Poi nel villaggio “Sport e Salute” vi aspettano attività fisiche e sportive adatte a tutti: rugby, canottaggio, pallamano.

Laboratori e animazioni sulla prevenzione permetteranno inoltre di conoscere il cibo, i gesti di primo soccorso oi pericoli del tabacco. La Concarn’cœur è l’evento “Viaggio del cuore” condotto dalla Federazione francese di cardiologia a livello nazionale: dovresti sapere che Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte nel mondo Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), si tratta di 17,7 milioni di decessi all’anno. Una dieta scorretta e uno stile di vita sedentario sono i principali fattori di rischio per ictus e malattie coronariche.