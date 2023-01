Queste quattro bevande possono danneggiare la tua salute orale

Non è un segreto che lo zucchero e le bevande acide possono danneggiare i tuoi denti, ma se ti dicessimo che ci sono altre bevande che aspettano solo di fare lo stesso danno? Mentre qualcosa di eccessivo non è mai una buona idea, alcune delle popolari bevande disintossicanti che molte persone apprezzano come parte di uno stile di vita sano possono essere molto dannose per la nostra salute orale.

Per saperne di più abbiamo consultato dei dentisti che ci hanno espresso il loro parere su quali bevande assolutamente da evitare se si vuole proteggere i propri denti. Andiamo al nocciolo della questione!

Per una migliore salute orale, concentrati sugli alimenti cariostatici.

Per quanto riguarda la salute dei denti, è importante seguire una dieta equilibrata e consumare cibi cosiddetti “cariostatici”. Gli alimenti cariostatici agiscono come una barriera protettiva per i denti, contribuendo a ridurre il rischio di carie riducendo l’acidità in bocca. Questi alimenti includono:

Latticini come latte, yogurt e formaggio.

Frutta e verdura come mele, sedano e cetrioli.

Cereali integrali come farina d’avena e fiocchi di crusca.

Frutta a guscio come mandorle o arachidi.

Tutti questi alimenti sono ricchi di vitamine e minerali che possono aiutare a proteggere i denti dalla carie. Oltre a scegliere alimenti cariostatici, è importante anche adottare misure per evitare di creare un ambiente in cui i batteri possano crescere. Ciò significa evitare bevande zuccherate, frutta e verdura acide (come arance o pomodori), snack lavorati (come patatine fritte) e dolci appiccicosi.

Recentemente, due dentisti, il dottor Bhalla e il dottor Konviser, hanno condiviso con il quotidiano britannico Daily Mail 4 bevande disintossicanti che sono famose per la perdita di peso, ma possono favorire problemi dentali se non maneggiate con cura.

Succhi o dieta liquida:

I succhi disintossicanti, popolari tra coloro che vogliono perdere peso velocemente, possono avere un impatto significativo sulla salute e sul benessere. Tuttavia, il dottor Payal Bhalla, dentista presso lo studio dentistico di Ipswich, ha avvertito che questa dieta non è solo a breve termine, ma potrebbe causare “danni a lungo termine” ai denti.

Questo perché l’alto contenuto di zucchero nel succo indebolisce lo smalto dei denti e aumenta il rischio di carie, che molte persone trascurano quando considerano questo tipo di dieta. I batteri sui denti possono anche innescare una sfortunata reazione a catena, irritando le gengive e portando alla perdita dei denti se non trattata correttamente. È meglio consultare un professionista sanitario qualificato prima di partecipare a questa o ad altre diete simili.

Limonata:

Mentre molti si rivolgono all’acqua di limone come parte di un “approccio salutare” nel nuovo anno, il dottor Bhalla avverte che l’abitudine può causare l’erosione dello smalto o la carie a causa della sua elevata acidità. Questo può portare a ulteriori problemi come bruciore di stomaco, nausea e mal di testa, da qui l’importanza di bere il limone per prendere precauzioni quando lo si consuma.

In particolare, lavarsi i denti prima, utilizzare una cannuccia durante il consumo e sciacquare con acqua subito dopo aver bevuto. Per godere dei benefici dell’acqua di limone evitando i suoi potenziali rischi, è essenziale adottare le misure necessarie.

latte vegetale:

Il latte vegetale sta diventando sempre più popolare in tutto il mondo. Molte persone rinunciano al latte vaccino per motivi di salute e ambientali. Sebbene benefico in molti modi, il latte vegetale può portare a una carenza di calcio, che può portare a carie e malattie gengivali. La ricerca ha dimostrato che i batteri in bocca, insieme ad alcuni latti a base vegetale, producono sei volte più acido del latte di mucca, portando ad un aumento del rischio di erosione dello smalto e carie.

Aceto di mele:

L’aceto di mele è da secoli un noto tonico per la salute, grazie alla sua capacità di migliorare la digestione, rafforzare il sistema immunitario e sostenere la salute del cuore. I benefici includono batteri buoni per l’intestino e proprietà antibatteriche che combattono le infezioni, nonché la capacità di abbassare i livelli di trigliceridi nelle arterie. Tuttavia, si dovrebbe essere consapevoli di un’altra potenziale conseguenza del consumo di aceto di mele: l’erosione dentale. L’acidità dell’aceto di mele può essere dannosa se assunta regolarmente; Erode rapidamente lo smalto dei denti e quindi mette a rischio la tua salute orale. Pertanto, sebbene possa fornire alcuni benefici per la salute, dovresti usare cautela quando incorpori questo ingrediente nella tua dieta.

