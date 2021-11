Ilan Van Wilder rompe il contratto con DSM e arriva a Deceuninck – QuickStep

Il Squadra DSM e DECONINK – QuickStep Hanno raggiunto un accordo sul trasferimentoIlan Van Wilder Alla nazionale belga, come annunciato in un comunicato stampa congiunto giovedì sera. DSM ha accettato di liberare Van Wilder dal suo contratto con effetto immediato, consentendo al pilota di tornare alle sue radici belghe.

qualche mese fa, giocatore Aveva affermato che esistevano tensioni con la sua formazione, nessuna squadra DSM. Questi attriti sono aumentati, tra l’altro, quando il belga non è stato selezionato per partecipare al Giro di Spagna.. Dopo queste numerose polemiche, Jettois ha fatto ricorso in tribunale per rescindere il contratto che lo legava alla nazionale tedesca di livello mondiale.

Patrick LefevreDeceuninck Manager – QuickStep Team ha detto: “Siamo lieti di ingaggiare Ilan, un pilota che siamo convinti possa salire di livello e portare qualcosa alla squadra. Crediamo che Ilan sarà un valore aggiunto alle nostre ambizioni di classifica generale, e dopotutto ne siamo felici. conversazioni con il team DSM che siamo stati in grado di portargli.”

Ewan SpikenbrinkHa parlato anche il CEO del DSM Team : “Era escluso che il corridore potesse tentare di rompere il contratto con la forza facendo dichiarazioni pubbliche o coinvolgendo il tribunale, e noi ci saremmo rifiutati di facilitare il trasferimento in questo modo. Eravamo aperti alla possibilità. Un trasferimento corretto e su i motivi giusti. È bello vedere che Elan e il suo agente hanno permesso a entrambe le squadre di fare Move nel modo giusto. Auguriamo il meglio a Ilan e alla sua casa. Deceuninck – Quick-Step”.

Il 21enne belga è diventato professionista con il team DSM nel 2020 e ha firmato un contratto di tre anni dopo aver scalato rapidamente le classifiche. È arrivato terzo al Tour de l’Avenir 2019 e sembrava pronto per una promettente carriera con la squadra registrata in Germania. Ha vinto una medaglia d’argento nella Junior Experience ai Campionati Europei nel 2018, anno in cui è arrivato quarto nella corsa su strada Euro. Nel 2020 è stato insignito della medaglia di bronzo nell’Euro Candidates Chrono. Qui continua a brillare all’interno della sua nuova squadra belga. blocco da seguire.