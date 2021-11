Listienne è tornata nel gruppo standard!

Luca Elsner ha accolto con gioia il ritorno dei giocatori internazionali poiché nessuno è più infortunato. In infermeria, l’allenatore si rammarica solo della presenza di Tapsoba, perché la Madre di Dio ha ripreso gli allenamenti con il gruppo.

Al gruppo si è unito anche un altro giocatore: Maxime Listienne. “Dopo aver discusso con il personale e la direzione, abbiamo deciso di incorporare Max”, Elsner ha commentato. “Ha un profilo sul lato sinistro che può aiutarci”.

L’allenatore non ha cercato di eliminare i problemi precedenti e ha fissato le condizioni: “Sappiamo che alcune cose sono successe, ma l’acqua è passata da sotto i ponti e la volontà del giocatore è quella di correggere i suoi errori”.

Bisognava persuadere il management, e Bruno Finanzi in particolare? “Non ho necessariamente dovuto insistere”, Elsner ha spiegato. “È una modalità beat.”

Tuttavia, Lestienne è in grado di unirsi al gruppo adesso? “A livello sportivo non ho dubbi, perché si è sempre allenato duramente. Sta a lui dimostrare di essere migliore degli altri per essere dove è. La sua partecipazione agli allenamenti sarà molto importante, anche se ha passare le prossime cinque partite sugli spalti”.