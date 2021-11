Il warm-up del Black Friday di Huawei è in corso

Ogni anno, prima delle festività natalizie, il mondo intero ospita uno degli eventi di shopping più attesi: il Black Friday. Durante il fine settimana successivo alle vacanze del Ringraziamento, commercianti, boutique, grandi magazzini e marchi di ogni ceto sociale offrono sconti eccezionali sui loro prodotti.

Questo è quindi il periodo durante il quale prodotti high-tech, articoli di moda, attrezzi da giardinaggio e persino prodotti alimentari sportivi vengono offerti a prezzi stracciati.

Tra i più grandi brand al mondo, troveremo per questa edizione 2021 del Black Friday il colosso cinese della telefonia mobile Huawei. Fondata nel 1987 in Cina, Huawei si dedica da quasi 20 anni al mondo delle telecomunicazioni come fornitore di reti, poi come fornitore di soluzioni digitali per operatori telefonici, aziende e soprattutto privati. Solo nel 2009 è apparso il primo smartphone Android di Huawei.

Nonostante gli inizi siano piuttosto modesti, Huawei riesce comunque ad affermarsi come leader nel mercato cinese della telefonia mobile.

Da diversi anni Huawei è uno dei leader nel mercato globale degli smartphone, subito dietro ad Apple e Samsung. Gli smartphone Huawei sono attualmente tra i più performanti sul mercato, sia in termini di design, ergonomia, potenza del processore, durata della batteria, qualità della rete o qualità dell’immagine (che sia in foto o video).

Il Black Friday è quindi l’occasione ideale per proporvi i recentissimi modelli di smartphone Huawei, ma anche gli orologi connessi, gli accessori e i rooter WiFi del colosso cinese.

Quali sconti su Huawei durante il Black Friday?

Per il Black Friday 2021, approfitta delle numerose offerte promozionali su vari prodotti Huawei. Sconti che vanno dal 10% al 40% saranno in programma per il Black Friday Huawei 2021.

Se queste riduzioni sembrano inferiori rispetto allo standard del Black Friday, va notato che la stragrande maggioranza dei prodotti Huawei viene venduta a prezzi relativamente alti.

Pertanto, gli smartphone della gamma P40 sono attualmente accessibili a quasi 1.000 € (a seconda del colore, della potenza e della capacità di archiviazione). Gli sconti del 40% rappresentano quindi riduzioni di prezzo fino a € 400, il che non è cosa da poco!

Ad esempio, il modello Huawei P40 Pro è stato venduto a € 699,99 invece di € 1099,99 durante il Huawei Black Friday del 2020.

Di conseguenza, il Black Friday 2021 di Huawei resta un must se vuoi regalarti i migliori modelli di smartphone attualmente in commercio con sconti che vanno dal 10 a quasi il 40%.

Che data è il Black Friday nel 2021?

Tradizionalmente, il Black Friday è il primo venerdì dopo le festività del Ringraziamento negli Stati Uniti e in Canada. Quindi, le offerte promozionali continuano per tutto il fine settimana. Quest’anno, queste date corrispondono a venerdì 26 novembre, sabato 27 novembre e domenica 28 novembre 2021.

Lunedì 29 novembre, poi, è dedicato alle offerte promozionali del Cyber ​​Monday. Durante questo giorno, i giocatori di e-commerce globali offriranno sconti sui loro prodotti. Huawei, tuttavia, offrirà le sue offerte promozionali molto prima del lancio ufficiale del Black Friday.

Infatti, sin dalla precedente edizione, ogni partecipante al Black Friday ha la possibilità di applicare gli sconti pre-Black Friday qualche giorno prima del fatidico venerdì.

Pertanto, per questa edizione 2021, Huawei presenterà le offerte pre-Black Friday da lunedì 22 novembre 2021. In sintesi, Huawei Black Friday 2021 si svolgerà in un periodo di otto giorni, Cyber ​​Monday incluso.

Quali marchi sono in vendita per il Black Friday di Huawei?

Huawei applicherà sconti su tutta la sua linea di prodotti: laptop, tablet, smartphone, accessori , monitor, router wifi e smartwatch.

Scopri tutti i prodotti della gamma Huawei Mate a prezzo ridotto, per citare solo il laptop Huawei MateBook o il monitor curvo da 34 pollici MateView GT da 165Hz.

Oltre alla sua gamma Mate, Huawei offrirà anche riduzioni di prezzo sui prodotti della sua controllata Honor. Smartphone, laptop e smartwatch Honor saranno quindi proposti a prezzi ridotti durante il Black Friday 2021.