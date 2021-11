Fianzo È su tutti i fronti: l’artista crea costantemente messaggi . Pieno di energia, uno – Ci ha pubblicato un verso in italiano e i suoi fan sono felicissimi .

Dopo aver annunciato il suo Di nuovo sulle tavole E fai Una conferenza all’ESSEC, Fianso torna al centro Un nuovo verso . Più, colpo di scena di messa a fuoco, Il verso è in italiano : rapper di St. – Denise ha deciso di lasciare la sua zona di comfort per provvedere a noi Nuovi prodotti sempre più interessati E sorpresa .

Fianzo catturerà l’Italia?

Sofian ha dimostrato più volte di esserlo Artista versatile, Non ha mai detto Ispirato dalla sfida . Il suo ultimo disco, , Uscito sei mesi fa, l’artista sembra essersi lanciato una nuova sfida: quella Rob in un’altra lingua . Ha un post Succo di sottotitoli in italiano, E ha subito catturato l’attenzione dei fan del rap: comunque L’italiano non è la sua lingua, Fianzo rivela un verso ricco, utile e magistrale .

Italia e Fianzo, questa è una bellissima storia d’amore: il rapper del 93 ha espresso le sue abilità in questa lingua. In pista ha lavorato con il giovane rapper italiano Teduva Settimana della moda RMX, Chi ha conquistato l’Italia e ha svelato il rapper francese al mondo del rap italiano . Da lì per immaginare l’artista Per sconfiggere i nostri vicini, C’è solo un passo . . .

Quindi Fianzo Non poteva sorprenderci. Amanti della cultura, dell’apprendimento e delle lettere – Sembra Non perdere mai idee per rinfrescarti, Con nostra grande gioia .