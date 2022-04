Inaugurazione debutto novembre 2021 a Seriate (Lombardia);

Potentiel de plus 20 centri Iper àquiper;

Creazione file dune BewellConnect Italie per accedere allo sviluppo.

Parigi, 25 ottobre 2021

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), Actuer clé de la santé connect, est heureux d’noncer que filiale BewellConnect été slectionnnie per il gruppo di distribuzione italiano Iper pour crér 1ehm spazio di santità connesso d’Italia. Cet espace sera debutterà a novembre a Seriate, in Lombardie au cœr de l’Space de vente Iper. Per questo lancement, BewellConnect dimostra la capacità della cifra di trasformazione dei parcels de santé grâce con la soluzione unique de tiléconsultation VisioCheck.

Iper, un marchio italiano potente e all’avanguardia

Cr nel 1974, Iper è una distribuzione unica della più dinamica e all’avanguardia d’Italie e si complimenta con il muschio a 22 ipermark sulla paga. Gli ipersegni Iper sont conus as vritables lieux vie, au-del du du seul acte dachat. Per questa ragione, l’oggetto d’Iper è il servizio privilegiato, a voi accessibile. Iper sait aussi sassocier à des expert for apporter le meileur niveau de qualité possible e la satisfaction du client.

Deposita più che quarantena e, Iper incontra prodotti e servizi di qualità all’avanguardia, la soddisfazione dei clienti ma il nostro rango nei territori. Questo impiastro naturale identificabile in modo univoco è l’ideatore e fantasioso del Connect spontaneo per offrire ai clienti standard una struttura di accesso altamente qualificata. Questo è il quadro di BewellConnect e Iper on Travel é limplantation du 1ehm espace de santé collega al centro Iper Seriate.

Esperienza-paziente senza equivalente

Ce 1ehm lo spazio di sanzione è connesso per ritrovare l’esperienza del paziente della consulenza. Coordinatori di soluzioni lombi con connessione a medicin distante en visioconfireness, il paziente è in contatto con un infermiere nello spazio per connettersi e associarsi a una lunga consultazione. Collega il permesso BewellConnect a linfirmier de procéder à des actes locaux (prises de constantes vitales, changement de pansement, test, vaccins, ecc.) et d’Sister le médccin lors de la tiléconsultation augmentée. Associato di BewellConnect é des operator sanitaires italiens in grado di fornire soluzioni in locale (infermier) ea distanza (mcdecin).

Dicouvrez en image l’Espace de santé connect, la soluzione alla télconsultation augmente cree di BewellConnect.

https://youtu.be/55-Ij3Pkt3o

L’economia del modello associa apparecchiature e servizi di ventilazione

Afin doptimizer le cycle dopoption de la solution for exploitants, BewellConnect a dicidé de mettre en place a module associeconomic associant la vente initiale de linfrastructure tecnologicamente (module de téléconsultation VisioCheck, disposicx connect s ,curisée, table de board, ecc.) e matrielle ( spazio di teleconsultazione aumentata). Il cliente è responsabile della manutenzione del sistema di manutenzione, database e licenze e aggiornamenti su base annuale.

Potentiel de pissiurs milioni di dioros chiffre dafaires in Italia

Questo importante impianto di Lombardie, BewellConnect è un segno identificabile dello sviluppo in Italia. Lle elle cele, lenseignne Iper dispos de plus dune vingtaine de centres commerciaux qui pourraient accuilir e Santace connect bevelConnect.

Discussioni sulle iniziative di tutti i clienti con tutto il potenziale di queste discussioni, nel qual caso una delle più ricercate milioni di diocesi di chiffre dafires à court terme. In Contexte, VISIOMED GROUP è uno strumento di cross-staging per i creatori di BewellConnect Italie et d’Azor partnerie commercial local, una specialità della società nella distribuzione di prodotti degli innovativi prodotti di intrattenimento di fascia alta di Santo 2022.

Informazioni su VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP sviluppo e commercializzazione di prodotti e servizi di santé innovations si concentra sugli usi. Sa mission: metro l’innovation au service of your santé de t ens, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, il concentrato Connect del file, si concentra sul tuo GRUPPO VISIOMED Savior-Fire in Matrix per celebrare la grande pubblicità degli Attuaries du monte de santo con una soluzione di quiz completa ‘, il responsabile et suivi medical. Elle ha sviluppato e commercializzato notamment VisioCheck®la 1Rif Il tiloconsulto della stazione è mobile e la connessione internet è di 300 grammi.

Nel 2021 acquisisce VISIOMED GROUP Salem intelligente (smartsalem.ae), il centro mondiale per la digitalizzazione digitale e l’accreditamento del Ministero di Santa de Dubaï (DHA), è la Direzione Generale della Risidence e delle Affermazioni Etrangers (GDRFA) negli Emirati Arabi Uniti.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP si trova su Euronext Growth (ALVMG). Più informazioni sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTATTI

© Visiomed Group SA 2020. Les marques cita sont la proprieté de leors auteurs concernifs. Riproduzione interdit mime parziale sans autorizzazione prescritta.

Avvertimento

Questo comunica circa le leggi dei non fatti, la notazione e il fonone di non esclusività, certe affermazioni circa i risultati à venir et d’Authors f. Queste affermazioni si basano sulla vision actuelle e sulle ipotesi nella direzione della Società. Altrimenti incorpora rischi e disagi di incontri e disagi causati dai viaggiatori per le loro diffrazioni significative rispetto ai risultati, all’affittabilità e alla privacy dei locali. D’altra parte, VISIOMED GROUP, con i suoi actionnaires e altri affiliati, amministratori, diari, consenso e rispettosissimi n’ont pas verifica l’esattezza, e nessun font aucune dichiarazione o garantisce la riservatezza di informazioni, statistiche o fonti di privacy Comunicare quale provincia o fonte dei tuoi dati di origine o pubblicazioni nel Lindustree. Queste donazioni sono statistiche e informazioni fornite dal Servizio Privilege sotto forma di comunicazione con pinne in trasformazione.