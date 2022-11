Due nuovi spettacoli del Cirque Franco-Italien

Dopo il successo di tre proiezioni in Place du Champ-de-Foire, il Cirque Franco-Italien pianterà il suo tendone per altri due spettacoli sabato 26 e domenica 27 novembre, alle 15:00.

In mostra: Enzo alla Rola-rola, la duttilità di Yliana, Jordan con le cinghie acrobatiche, la cavalleria di John Beautour, i clown della famiglia Beautur, cammelli e dromedari, gli scherzi di Enzotti, i lama, Zéphyr il cavallo gallese, Tiffanie nell’aereo. The Antipodist, William Pills and Their Lassos, Philomene in the Fabrics e altro ancora.

Figura unica soprattutto in Francia e probabilmente in Europa, i fratelli MacQueen e Jordan Pewter sfidano le regole dell’equilibrio con le loro dimensioni.