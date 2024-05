Si prevede che le temperature estive si riscalderanno più velocemente di quelle invernali a causa dei cambiamenti climatici

In un clima più caldo di quello attuale della Terra, le temperature estive si stanno riscaldando più rapidamente di quelle invernali, uno studio condotto in particolare da Niels de Winter, uno scienziato della Terra che lavora presso l’Institute for… VUB. La ricerca ha analizzato la composizione delle conchiglie fossili risalenti al Pliocene, circa tre milioni di anni fa, quando la temperatura media della Terra era molto più calda di quella attuale.

Quando il passato illumina il nostro futuro

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Science Advances, ha misurato la composizione chimica delle conchiglie fossili trovate durante la costruzione della chiusa di Kieldrecht, nelle Fiandre occidentali. VUB Mercoledì in un comunicato stampa. Queste conchiglie provengono da molluschi (ostriche, ostriche, capesante, ecc.), che vissero durante il periodo pliocenico nel Mare del Nord. Alcune parti delle Fiandre e dei Paesi Bassi furono quindi allagate. Queste conchiglieContengono informazioni molto dettagliate registrate durante la loro vita“Si sono sviluppati a strati, un po’ come gli anelli degli alberi o le unghie.

Durante il Pliocene, la temperatura media sulla Terra era da 2,5 a 3 gradi Celsius più alta di quella odierna. I ricercatori hannoScatta una “istantanea” del clima in quel periodo, per notare le differenze tra le stagioni nei climi più caldi“Dal presente”, spiega VUB. Per ricostruire la temperatura alla quale si sono formati i gusci, gli scienziati hanno misurato la quantità di rari isotopi pesanti di ossigeno e carbonio contenuti in una singola molecola di calcio nei gusci. Questi atomi sono in realtà più comuni nei gusci che si formano in acqua fredda.

Lo studio ha concluso che in un clima più caldo, come quello del Pliocene, il riscaldamento è maggiore in estate che in inverno. Pertanto in quel periodo la temperatura in inverno aumentò di circa 2,5 gradi Celsius e in estate di circa 4,3 gradi Celsius.

“I ricercatori stanno osservando lo stesso fenomeno nei modelli futuri, che prevedono un riscaldamento della stessa entità per l’anno 2100“, puntando a VUB. Questa ricerca ci permette quindi di intravedere il clima futuro in Europa, se la tendenza attuale continua. “Probabilmente possiamo aspettarci differenze di temperatura più marcate tra estate e inverno, mentre il rischio di ondate di caldo aumenterà in estate“, spiega nel comunicato stampa Nils de Winter, che lavora anche alla Vrije Universiteit Amsterdam. Nella ricerca è stato coinvolto anche l’Istituto di scienze naturali di Bruxelles.

Indebolire la “rotaia della depressione”: la causa prossima delle “super estati”

Per quanto riguarda il motivo di questa differenza tra estate e inverno, lo studio non ha affrontato questo aspetto. Ma altri scienziati confermano che questa è già una realtà. “Tutte le stagioni sono ora più calde rispetto all’inizio del XX secolo. Ma l’estate si riscalda più fortemente dell’inverno“, dichiara L Informazioni sulla Francia Christine Byrne, scienziata del clima presso Météo France.

Per approfondire le ragioni si rimanda a A Lo studio è stato condotto dall’Istituto Weizmann di Amsterdam e pubblicato nell’aprile 2024. Il problema principale sembra essere l’interruzione delle “ferrovie a bassa quota” che portano turbolenze e temperature fredde in Europa. Normalmente funziona bene grazie alla differenza di temperatura tra le regioni polari, che sono molto fredde, e quelle meridionali, che sono più calde. Solo che, con il cambiamento climatico, l’Artico sta diventando la parte del mondo che si sta riscaldando più velocemente. Poiché il contrasto nord-sud si indebolisce, soprattutto in estate, il percorso dei minimi si indebolisce. Aumenta quindi il rischio di ondate di caldo, soprattutto durante l’estate.