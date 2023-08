Baldur’s Gate 3 è il successo inaspettato dell’estate

Porta di Baldur 3 Arrivato 25 anni dopo il primo artwork, e 23 anni dopo l’ultimo episodio fino ad oggi, questo è un antico gioco di ruolo ambientato nell’universo di Dungeons & Dragons, il predecessore dei giochi di ruolo fantasy medievali, tratta un genere diventato obsoleto. Ma il piccolo studio belga Larian ha dato vita a un murale epico di folle ambizione, una storia con molteplici ramificazioni e personaggi pittoreschi che beneficiano di dozzine di ore di dialoghi e scene.

Un miracolo per questo studio completamente indipendente, che si è assunto enormi rischi finanziari: al termine di 6 anni di sviluppo, conta 450 dipendenti in 6 paesi, che gli consentono di continuare a lavorare 24 ore al giorno. La pandemia e soprattutto l’invasione russa dell’Ucraina che ha costretto lo studio a evacuare urgentemente lo studio di San Pietroburgo, come mostrato. In Silenzio giochiamopodcast di lancioSwen Finke, sponsor lariano.

« Abbiamo spostato quasi tutti quelli che erano nello studio. Squadre russe, ma ne abbiamo avute anche tante [personnes] Ucraini nella nostra squadra; Gente che in quel momento ha rischiato di scappare Swen Finke conferma. Sono tutti giovani della nostra squadra, quindi hanno dovuto arruolarsi nell’esercito. Quindi era importante partire. »

Porta di Baldur 3 Si preannuncia come uno dei principali successi di quest’anno. Ma la scommessa sarà difficile da replicare.

