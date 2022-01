Il vaccino Omicron appropriato di Pfizer sarà pronto a marzo, afferma il CEO

Il capo del laboratorio di Pfizer ha confermato lunedì che una versione di un vaccino Covid-19 adattato alla variante Omicron sarebbe stata pronta se necessario a marzo, mentre la sua controparte Moderna ha affermato che un vaccino simile potrebbe essere preparato per l’autunno.

“Non so se ci servirà, non so se verrà utilizzato o come verrà utilizzato, ma saremo pronti. La fabbrica ha già avviato la produzioneAlbert Burla ha detto sul canale finanziario statunitense CNBC.

E aveva indicato alla fine di novembre che la sua azienda aveva già iniziato a lavorare su una nuova versione del vaccino mirata più specificamente a Omicron.

“Speriamo di poter escogitare un prodotto che protegga meglio dalle infezioni in particolare, perché la protezione contro il ricovero e i casi gravi è perfettamente ragionevole con i vaccini attuali se hai ricevuto la tua terza dose.Il signor Borla ha spiegato lunedì.

Tuttavia, ha aggiunto, sono necessari ulteriori studi per vedere se è necessaria una quarta dose.

Da parte sua, l’amministratore delegato di Moderna Stephan Bancel ha osservato che il suo laboratorio stava lavorando a una dose di richiamo per questo autunno mirata anche a Omicron che dovrebbe entrare “CosìNegli studi clinici.

“Attualmente stiamo discutendo con i funzionari sanitari di tutto il mondo per determinare quella che riteniamo sia la migliore strategia per un potenziale ritiro dell’autunno 2022.Ha detto alla CNBC.

“Pensiamo che conterrà OmicronMa può includere anche altri elementi., Ha aggiunto.

“Dobbiamo stare attenti a cercare di stare un passo avanti al virus e non essere lasciati indietro”, ha affermato il presidente di Moderna.