Estrazione del litio, una speranza per affondare l’area della California

Negli anni ’50, i favoriti di Hollywood affollavano le rive del Salton Sea, il lago più grande della California.

Oggi in pericolo, la regione inizia a sognare la ripresa grazie alle enormi riserve di litio in agguato nel suo caveau.

“È infatti la più grande riserva di litio identificata negli Stati Uniti.‘”, conferma Jim Turner, Presidente di Controlled Thermal Resources (CTR), riferendosi al paesaggio desertico e a questo grande lago salato.

Attualmente l’azienda australiana è ancora nella fase di perforazione necessaria per la realizzazione di un impianto geotermico.

Ma Turner ci assicura che entro il 2024 il sito estrarrà dalla terra 20.000 tonnellate di litio all’anno, sufficienti per produrre batterie per circa 400.000 auto Tesla.

Questo metallo è uno dei più ricercati oggi: l’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) stima che la domanda globale di litio aumenterà del 42% entro il 2040.

Tuttavia, ad oggi, gli Stati Uniti hanno un solo sito di produzione di litio, nel vicino Nevada.

L’impianto CTR sarà l’oca che depone le uova d’oro per i residenti della regione del Salton Sea, dove il tasso di disoccupazione supera il 15%, tre volte la media della California?

Alcuni dicono che non sarebbe stato il primo miraggio a brillare in questa parte del deserto prima di svenire.

errore di ingegneria

Il lago più grande della California è stato creato per caso nel 1905 a seguito di un errore ingegneristico quando il fiume Colorado ha inondato 1.000 chilometri quadrati di terra, una depressione di decine di metri sotto il livello di mercoledì.

Utilizzato per la prima volta dagli agricoltori, negli anni ’50 il lago di Providence divenne un sito turistico molto popolare, attirando pescatori, nuotatori e star, persino Frank Sinatra e i Beach Boys.

Ma dagli anni ’70, sotto l’influenza della siccità e senza alcun approvvigionamento idrico esterno, il Salton Sea è evaporato rapidamente e la salinità è aumentata, così come la concentrazione di pesticidi e altri inquinanti.

I turisti abbandonano le sue sponde, chiudendo hotel e bar, lasciando dietro di sé scene degne di un film di Mad Max.

Come i pesci in un lago, i pochi insediamenti della zona stanno lentamente soffocando e l’economia va deteriorandosi ogni giorno di più.

“Abbiamo bisogno di cose qui. Siamo la contea più povera della CaliforniaErnie Hawkins, 79 anni, è il proprietario dello Ski Inn, l’unico bar ancora in funzione a Bombay Beach.

Questo villaggio del 300 è ancora vivo grazie agli artisti e ai curiosi che sono attratti da questa scena di città fantasma, tra edifici abbandonati e rottami di auto arrugginite.

Per il signor Hawkins, l’estrazione del litio potrebbe portare.Più lavoro“.

Ma qualche chilometro più a nord, a Calipatria, non crediamo ancora alle promesse del litio. “Abbiamo sentito che ci saranno posti di lavoro, che apriranno altre fabbriche, ma finora non abbiamo visto nessun cambiamento. Aspetteremo‘”, afferma Juan Gonzalez, dipendente del negozio di pneumatici, l’unica attività ancora aperta a Calipatria.

“Possibilità infinite“

Nel loro piccolo gommone, Charlie Diamond e Caroline Hong, ricercatori dell’Università della California che vengono regolarmente ad analizzare le acque del lago Salton Sea, vogliono crederci”Opportunità unica“.

Per Mr. Diamond, il risultato dipenderà soprattutto dal dialogo”.Tra la popolazione e la fabbricaSpera che il progetto estragga il litio.Un modello per lo sviluppo di energie alternative“Piuttosto che un altro incidente sul lavoro in una zona colpita da un disastro.

Il suo collega sottolinea l’importanza di tenere conto dell’impatto ambientale dell’estrazione del litio, in particolare sul lago.

Mr. Turner afferma che la tecnologia innovativa implementata da CTR, che si basa sull’energia geotermica, sarà più ambientale rispetto alle tecniche di estrazione ed evaporazione utilizzate fino ad oggi.

Ernie Hawkins, presidente del Bombay Beach Bar, è già pienamente impegnato nella causa del litio e inizia a sognare: “Qui metterò una stazione di ricarica per auto elettriche. Quando inizi, le possibilità saranno infinite.“