Un enorme trucco da parte di Tesla con il suo Model 3?

Se stavate guardando una Tesla Model 3 e stavate aspettando gli ormai famosi tagli di prezzo attuati senza preavviso dal produttore americano, potreste dover cambiare i vostri piani. Si tratta, infatti, piuttosto di un aumento di prezzo quello che attende la berlina elettrica, nelle prossime settimane. Inoltre, il messaggio nel configuratore Tesla lascia poche ambiguità sull’argomento: “Il prezzo della Model 3 dovrebbe aumentare a partire dal 1° luglio 2024 a causa di un possibile aumento delle tasse sulle importazioni”. In questo senso, Tesla sta spingendo i suoi clienti a correre un rischio e ad acquistare la Model 3 entro la fine di giugno. Ma come vedrai, i prezzi del modello potrebbero non aumentare tanto quanto i prezzi di altre auto colpite dalla stessa sanzione.

Trattamento preferenziale per Tesla?

La Tesla Model 3 perde il bonus CO2 di 5.000 euro dal 2023. © Alex Krasovsky

Ricordiamo che, come affermato da Tesla nella sua lettera, l’inflazione dei prezzi presunta per la Tesla Model 3 sarà il risultato dell’aumento delle tasse sulle importazioni di automobili prodotte in Cina. Perché se la Model Y venduta nel Vecchio Continente è ben assemblata in Germania, la Model 3 di Berlino resta di fatto “made in China”, il che la espone direttamente a questi costi aggiuntivi. Forse però le prestazioni della Tesla Model 3 non saranno poi così male, il che ci porterebbe anche a dire che l’azienda americana sta forzando un po’ i consumi facendo temere un forte aumento dei prezzi..

In primo luogo, dobbiamo ricordare che l’UE ha deciso di imporre dazi aggiuntivi caso per caso, marchio per marchio, in base al grado di cooperazione nell’indagine sui sussidi governativi cinesi per incoraggiare la produzione di automobili a emissioni zero sul suo territorio e perturbare ulteriormente le regole commerciali con l’UE. I produttori che hanno sottoposto la pasta bianca all’UE per le sue indagini – cosa che avrebbe dovuto essere la norma – chiaramente non saranno penalizzati, mentre le aziende più riservate avranno diritto a un prezzo personalizzato.. Attualmente, MG rischia una tassa del 38,1% oltre all’attuale tassa del 10%, mentre Tesla, che è meno riservata, dovrebbe limitare i danni di un ulteriore 21%.

La Tesla Model Y, made in Germany, beneficia ancora del bonus CO2. © Alex Krasovsky

Inoltre, l’effettivo aumento delle famose tariffe non entrerà in vigore fino al 4 novembre 2024. Prima di allora eravamo solo in trattative per la possibilità di rinegoziare queste tariffe. Infine, a parte la sofferenza imposta dall’UE, non è chiaro se i prezzi delle auto aumenteranno, perché a pagare i dazi aggiuntivi saranno proprio gli importatori europei. Ma se offrissero i loro modelli a un prezzo più alto, il loro volume di vendita aumenterebbe di conseguenza, così come la quota di tasse che pagherebbero in Europa. Pertanto non è necessariamente vantaggioso per Tesla aumentare troppo i prezzi di vendita della sua Model 3..

Doppia penalità per il Modulo 3?

Anche l’altra spiegazione dell’avviso menzionato nel configuratore che vi spingerà a ordinare la vostra Model 3 prima del 1° luglio deriva dagli scarsi risultati del produttore americano. Le sue vendite sono diminuite significativamente in Germania dopo la fine dei sussidi per l’acquisto di auto elettriche. In Francia, la Model 3 ha già subito il peso della perdita del bonus di CO2 all’inizio di quest’anno.. Infatti, poiché ora questo si basa su un risultato ambientale e non è più solo un prezzo di vendita, i veicoli importati dall’altra parte del mondo hanno visto esplodere la loro impronta di carbonio e quindi i loro guadagni.

Attualmente al prezzo di 39.990 euro nella variante Propulsion base al momento in cui scriviamo, la Model 3 potrebbe tornare alla soglia dei 40.000 euro se la società decidesse di trasferire ai clienti le nuove tasse UE. E da lì recuperare i 3.000 euro che avevi già perso lo scorso aprile? Rispondi molto presto.