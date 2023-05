500.000 belgi riceveranno fino a 1.000 euro pagando di più ogni anno in bolletta!

Brutte notizie per circa 500.000 belgi: dal 1° luglio non potranno più beneficiare della tariffa sociale energetica. Questo diritto istituito all’indomani della crisi sanitaria è stato infatti temporaneo e ha consentito ai beneficiari dell’intervento maggiorato di ridurre le bollette di luce e gas. Dopo essere stato più volte prorogato, in particolare a seguito della crisi energetica, questa volta il provvedimento finirà di fatto, visto il miglioramento dei prezzi dell’energia.







Ciò significa che queste famiglie torneranno al sistema tradizionale e quindi pagheranno di nuovo di più. Secondo il sito di comparazione monenergie.be (riconosciuto dall’Autorità per la regolazione del gas e dell’energia elettrica, ndr), la differenza da pagare sarà maggiore per il gas. «Per l’elettricità, nella migliore delle ipotesi, la differenza sarà ancora limitata a poche decine di euro dai fornitori di energia più vantaggiosi», dice. Per il metano la bolletta aumenterà di 800 – 1000 euro su base annua. »