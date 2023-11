Il tuo oroscopo di venerdì 17 novembre 2023: amore, denaro, lavoro, salute…

Venerdì 17 novembre ti riserva qualche bella sorpresa o è nel tuo interesse restare a letto? Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle con il tuo oroscopo quotidiano.

Che giorno dovresti aspettarti emotivamente, finanziariamente o dal punto di vista della salute? Puoi verificarlo qui sotto con il nostro oroscopo completo.

ariete

Amore: hai nostalgia e riemergono immagini del passato. Cercate di non idealizzare troppo i vostri ricordi, soprattutto perché beneficerete di un clima di tenerezza nella vostra casa e di una buona intesa coniugale. Single, stai entrando in un periodo di stabilità nella tua vita sentimentale.

Lavoro – Soldi: Mantieni la calma anche se la lentezza di alcuni colleghi ti dà fastidio. Accettateli così come sono. Soprattutto perché non ti permetterà di commettere errori! Quindi non prendere iniziative avventate che potrebbero mettere a repentaglio la tua carriera. Assicurati di non dimenticare di pagare una bolletta o una scadenza importante.

Salute: aumenta il rischio di disturbi epatici o cardiovascolari. Pertanto, dovresti evitare piatti ricchi di grassi. Certo, dovevi prendere buone decisioni per migliorare il tuo stile di vita e soprattutto la tua dieta.

Umore: giornata molto uggiosa.

Suggerimento: dimentica il “era meglio prima” e lavora per far sì che il tuo futuro sia come lo desideri.

il Toro

Amore: Single, non lasciate vagare il vostro spirito romantico, potreste provare qualche delusione. Se vi siete appena incontrati su un sito personalizzato, approfittate di questi momenti di scoperta e lasciate che il tempo faccia il suo corso. La vita matrimoniale non riserva per te spiacevoli sorprese, ma non cercare di anticipare le reazioni del tuo partner. Potrebbe sorprenderti.

Lavoro – Soldi: dovresti prendere le massime precauzioni prima di firmare qualsiasi cosa. Infatti gli influssi planetari di questa giornata non vi renderanno particolarmente chiaroveggenti. Se puoi, aspetta un periodo più opportuno. Oggi, una routine funzionerà meglio. Dal punto di vista finanziario potreste avere una felice sorpresa: il rimborso del debito o un pagamento in eccesso da parte della direzione.

Salute: mangiare molta frutta e verdura. Non cambi abbastanza le tue liste e finirai per soffrire di inefficienze. Per il resto sarai in ottima forma e potrai dedicarti alle tue attività preferite senza alcun problema.

Umore: è necessaria cautela.

Consiglio: fai attenzione, stai sognando la tua vita invece di viverla. E’ tempo di agire.

gemello

Amore: Esprimi il tuo disagio, è inutile tenere tutto per te. La discussione non è mai dannosa. Nelle famiglie, infatti, c’è il rischio di discordia, poiché ciascuno dei partner dubita dell’amore dell’altro. Single, è probabile che tu commetta un errore o venga tradito.

Lavoro – Denaro: Alcune persone cercheranno di imporvi la loro volontà, ma saprete manovrare abilmente. Dovrai stare attento e non rinunciare facilmente alla tua fiducia. Altrimenti avrai la libertà di agire.

Salute: il tuo tono di voce sarà invidioso e alcuni dei tuoi cari avranno difficoltà a starti dietro.

Mood: Non tutto sarà semplice!

Suggerimento: oggi dovrai essere particolarmente diplomatico.

cancro

Amore: Se vivete in coppia state entrando in un buon periodo. Ti svilupperai in un’atmosfera confortevole e calda. La vita familiare sarà vivace e dinamica. Single, farai tutto ciò che è in tuo potere per migliorare le tue relazioni romantiche o crearne una. L’isolamento non ti si addice più.

Lavoro – Soldi: la fortuna girerà a tuo favore. Dovrai prendere decisioni che potrebbero cambiare il corso della tua carriera.

Salute: perdita di tono.

Umore: oggi potrebbe essere un po’ stressante.

Suggerimento: hai la sensazione di indossare sempre gli stessi vestiti. Considera l’idea di accessoriarlo con una nuova cintura e una sciarpa…

Leone

Amore: Grazie a te, chi ti circonda si riunirà attorno a un progetto a lungo termine. La tua vita matrimoniale sarà molto piacevole. Avrai diritto ad un periodo di tenerezza e complicità. Single, il clima astrale ti costringerà ad affrontare le cose.

Lavoro – Soldi: se lavori creando, le idee ti affluiranno in testa. Tutto ciò che serve è un po’ di disciplina. Per gli altri non ci sono difficoltà in vista. Le stelle favoriranno i settori legati al lavoro. Non è esclusa la possibilità di ricevere un bonus.

Salute: beneficerai della buona volontà. Non sprecare questa bellissima energia distraendoti.

Umore: Nessun problema in vista!

Suggerimento: la cosa più difficile per te oggi è concentrare la tua attenzione su un obiettivo!

vergine

Amore: il tuo atteggiamento comprensivo sarà molto apprezzato da chi ti circonda. Coloro che hanno delle lamentele contro di te le dimenticheranno immediatamente.

Lavoro – Soldi: dovrai tenere conto delle opinioni dei tuoi colleghi se vuoi essere efficace ed evitare errori occasionali. Non hai una conoscenza completa.

Salute: Ottima resistenza agli attacchi virali.

Umore: una giornata molto normale.

Suggerimento: invece di ingoiare pillole vitaminiche, mangia frutta che le contengono.

bilancia

Amore: concentrati nuovamente sui tuoi veri bisogni emotivi. Forse andrai dalla persona sbagliata quando si tratta dell’amore che speri? Forse la carenza è altrove.

Lavoro – Denaro: dovrai avere più tempo nel tuo lavoro per raggiungere i tuoi obiettivi. Aspetta il momento giusto per presentare la tua candidatura o rischi di sbattere contro un muro.

Salute: hai un disperato bisogno di relax.

Umore: attività intensa oggi.

Consiglio: Poche gocce di oli essenziali in un diffusore di aromi doneranno alla vostra casa un’atmosfera sana e profumata.

Scorpione

Amore: dovrebbe fiorire nella tua vita personale. Gli influssi astrali ti promettono un periodo calmo e rassicurante. In coppia, non rovinare questa atmosfera con problemi finanziari. Single, moltiplicherai i profili sui siti di incontri. Le persone timide faranno uno sforzo per socializzare e sarà un grande successo per loro.

Lavoro – Denaro: Le questioni finanziarie stanno attraversando una buona fase. D’altra parte, la vita professionale non soddisferà le tue aspettative. Per ora, dai priorità alla qualità rispetto alle prestazioni. Rimani alla ricerca di buoni affari.

Salute: ti mancherà un po’ di energia intellettuale, ma sarai in buone condizioni fisiche.

Umore: su e giù.

Suggerimento: alzati con la schiena dritta e rafforza i muscoli addominali per evitare dolori alla zona lombare.

Sagittario

Amore: grande cielo azzurro sopra la persona che ami. Approfittane per trovare il tempo per rafforzare i rapporti con i tuoi cari. Single, conosci la potenza del tuo potere di seduzione e lo apprezzi, ma non c’è motivo di abusarne.

Lavoro – Soldi: Il tuo senso della diplomazia ti sarà molto utile a livello professionale. Non ci saranno eventi evidenti durante questa giornata, ma non pensare di essere in vacanza. Usalo per rafforzare la tua posizione. Se stai pianificando spese ingenti, rivedi il tuo budget.

Salute: Nonostante la tua buona resistenza generale, hai bisogno di riposo. La tua figura non resisterà a lungo ai tuoi eccessi. Non sei un supereroe e dovrai prenderti del tempo per rilassarti.

Stato d’animo: Nel complesso è stata una bella giornata.

Suggerimento: non c’è bisogno di rinnovare completamente il tuo guardaroba! Osate creare associazioni fuori dall’ordinario.

Capricorno

Amore: ti senti più sicuro e fiducioso. Ciò avrà conseguenze benefiche per le vostre relazioni amorose. Potrai finalmente vivere appieno le tue relazioni e l’eccessiva timidezza non ti fermerà più. Se avete una relazione da molto tempo, vorrete prendere in mano la situazione per acquisire nuovo slancio come coppia.

Lavoro – Soldi: organizza i tuoi documenti. È tempo di recuperare il ritardo. Hai procrastinato troppo a lungo e non saranno accettate scuse quando si tratta di rimandare i debiti finanziari. Anche nel tuo lavoro tendi a rimandare tutto a domani. calmati!

Salute: il tono della vostra voce avrà degli alti e bassi, va detto che il vostro morale non sarà dei migliori, il che vi darà l’impressione di stanchezza. Comunque sei in buona forma e sarebbe un peccato non approfittarne.

Umore: una giornata abbastanza innocua.

Suggerimento: fai attenzione se effettui acquisti online. Il sito deve essere sicuro.

Acquario

Amore: ti aspetta una bella giornata piena di emozioni. Cercherai di mettere un po’ di immaginazione nella tua vita matrimoniale. Fuggirai dalla routine e dalla monotonia! Single, sarai particolarmente positivo e affettuoso.

Lavoro – Soldi: un piccolo incidente può disturbare l’atmosfera tra te e il tuo collega. La configurazione stellare ti permetterà di realizzare i tuoi progetti. Starà a te mettere in risalto le tue capacità per ottenere una promozione o un rilancio.

Salute: ti senti molto stressato e il tuo morale è basso. Dovrai controllarti.

Umore: una giornata molto normale.

Suggerimento: forse è il momento di rallentare la tua vita e prenderti un po’ di tempo per respirare.

Pesci

Amore: le influenze individuali e astrali ti incoraggeranno a ignorare la tradizione. Lasciati andare e sperimenta l’esotismo che ti viene offerto! Sarà magico. In coppia, proverai a trovare una soluzione ai problemi che stanno sconvolgendo la tua vita familiare.

Lavoro – Soldi: dal punto di vista finanziario potresti sbagliarti e commettere errori di giudizio. Non prendere decisioni importanti! Nel tuo lavoro favorirai l’originalità e l’indipendenza, anche se queste due qualità non sono ben apprezzate. Questa volta ti apprezzeremo e te lo faremo sapere.

Salute: La resistenza non ti mancherà. Ora è il momento giusto per tornare a svolgere un’attività fisica regolare se non l’hai già iniziata.

Umore: su e giù!

Suggerimento: ci sono cose che puoi fare per cambiare l’atmosfera e le condizioni sul lavoro.